Lasse Norres on kuollut 73-vuotiaana. Muun muassa tapahtumakoordinaattori Kalle Keskinen muistelee Norresta.
73-vuotiaana kuollutta viihdealan yrittäjä Lasse Norresta muistellaan somessa. Miehen Facebook-sivulle oli lyhyessä ajassa ilmestynyt useita kymmeniä suruvalitteluja.
Muun muassa tapahtumakoordinaattori Kalle Keskinen kertoo puhuneensa puhelimessa Lasse Norreksen kanssa vielä puolitoista viikkoa sitten.
– Kunnossa oli tullut valtava muutos alaspäin, ja kaikki mitä teit, sanoit että teki kipeää. Siitä huolimatta, olit siinäkin puhelussa niin kohtelias, älä sinä murehdi rakas veli, kiva kun soitit! Keskinen kirjoittaa.
Myös musiikkituottaja Ilkka Vainio muistelee Norresta.