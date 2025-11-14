Juuri nyt Avaa

– Kunnossa oli tullut valtava muutos alaspäin, ja kaikki mitä teit, sanoit että teki kipeää. Siitä huolimatta, olit siinäkin puhelussa niin kohtelias, älä sinä murehdi rakas veli, kiva kun soitit! Keskinen kirjoittaa.

Muun muassa tapahtumakoordinaattori Kalle Keskinen kertoo puhuneensa puhelimessa Lasse Norreksen kanssa vielä puolitoista viikkoa sitten.

– Kiitos kaikesta valonkantaja. Kannoit valoa kuunaama valon poika, hersyvää nauruasi ei mikään ääni voita. Annoit musiikkia ja viihdettä meille, ilo- ja valohoitoa pimeyteen eksyneille. Arvosi rakastettuna on mittaamaton, elämäsi sydämissämme jatkuva on. Kiitos kaikesta rakastettu Lasse Norres, Vainio kirjoittaa.