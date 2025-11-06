– Se on hahmo, joka tekee juuri sen, että hän osaa olla onnellinen ja vihainen samaan aikaan, se on hauska yhdistelmä. Joku semmoinen peruspositiivinen anarkia, joka kaikissa meissä pitäisi olla, ja sitä pitäisi ruokkia, Salo pohti tuolloin.

Salon mukaan Pikku Myy yrittää kannustaa aina kaikkia olemaan pelkäämättä – vaikka hän itsekin pelkäisi. Pikku Myy ei kuitenkaan näytä sitä.

– Sehän ei lopu kuin haudassa vasta sitten, siihen asti pitää todella olla utelias ja tietää enemmän ja enemmän, jotta tulisi paremmaksi ja viisaammaksi. Tyhmyyttä vastaan pitää aina taistella. Luulen, että siinä Myy on hyvä.