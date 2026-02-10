Timo Soinin mukaan hänen suurin ja positiivisin muistonsa Pekka Vennamosta liittyy vuoden 1983 eduskuntavaaleihin

Suomen maaseudun puolueen SMP:n puoluesihteerinäkin toiminut Timo Soini muistelee edesmennyttä entistä SMP:n puheenjohtajaa Pekka Vennamoa.

Timo Soinin mukaan hänen ja Pekka Vennamon suhteissa oli kitkaa 80-luvulla, kun Pekalla ja Veikko-isällä oli erimielisyyttä politiikan sisällöistä, mutta välit paranivat.

– Kun jouduin olemaan Veikko Vennamolla pöytäkirjantekijänä ja viestinviejänä ja tein mitä Veikko käski, niin siinä tuli vähän niin kuin soraa rattaisiin, mutta se parani sitten.

– Kun julkaisin 2021 muistelmani, jotka Pekka luki, ja joissa annoin hänelle tunnustuksen hyvästä työstä ja opin minäkin siinä, että mitä valta ja vastuu ja hallitusasetelma ja pitkäaikainen puheenjohtajuus on, niin sieltä tuli oikein kaunis "Hyvä veli" -kirje. Se on mulla tallella vielä, sanoo Soini.

Soini kertoo, että hänen suurin ja positiivisin muistonsa liittyy eduskuntavaaleihin 1983, jolloin Pekka Vennamo piti Ylen vaalikeskustelussa kahden minuutin soolopuheenvuoron.

– Minäkin jopa 21‑vuotiaana tajusin, että tuolla puheella voitettiin vaalit. Se on yksi parhaista, yksi ylittämättömimmistä asioista, sanoo Soini.

Pekka Vennamo vei SMP:n hallitukseen

Pekka Vennamo oli äänikuningas vuoden 1983 vaaleissa, minkä jälkeen hän vei puolueensa Kalevi Sorsan (sd.) hallitukseen, jossa hän toimi toisena valtiovarainministerinä.

– Hän tajusi ja pystyi toimittamaan sen, että kun vaalit voitetaan ja kun SMP voitti vaalit 1983, niin mennään hallitukseen. Hän pystyi neuvottelemaan puolueen sinne vielä jälkikekkoslaisessa Suomessa ennen kuin kokoomus pääsi hallitukseen. Siellä voitiin sitten ajaa niitä omia asioita, ja saada kannattajille etua, sanoo Soini.

SMP:n mentyä vararikkoon, sen raunioille perustettiin perussuomalaiset-puolue. Soini oli yksi perustajista ja hän toimi pitkään puolueen puheenjohtajana.

Pekka Vennamo sanoi vuonna 2012 HS:n haastattelussa, että ei pitänyt siitä, että perussuomalaisissa nousivat esimerkiksi maahanmuuttoteemat.

– Kyllä näen, että Pekka karjalaisen evakon lapsena, niin hänelle se oli vierasta. Ja muistan, kun kerran siitä puhuttiin, että me SMP:ssä käytiin isompien kimppuun: vanhat puolueet, suuri raha, ay‑korporatismi. Ei me käyty pienempien kimppuun, ei myöskään pienempien ihmisten kimppuun. Tästä Pekka myös sanoi julkisesti, ja täytyy näin jäljestäpäin sanoa, että siinä hän oli oikeassa kritiikissä, sanoo Soini.