Professori MTV:lle: Trump toistamassa historian osoittamaa virhettä Putinin kanssa

Professori Veli-Pekka Tynkkysen mukaan paras keino houkutella Venäjää rauhaan olisi se, että Ukrainalle annettaisiin kyky puolustautua Venäjän hyökkäystä vastaan.

Kreml vahvistaa, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskustelee tiistaina puhelimitse Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Trumpin mukaan tarkoituksena on puhua ainakin Ukrainan maa-alueista sekä voimalaitoksista. Trump sanoi keskustelleensa jo aiemmin "tietyn omaisuuden" jakamisesta Venäjän ja Ukrainan kesken.

Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta pohtii MTV Uutisten haastattelussa, että mainituista maa-alueista on tihkunut hyvin vähän tietoja.

– Ei ole realismia, että Ukraina voisi saada kaikki Venäjän valloittamat alueet takaisin. Mutta toisaalta sitten tästä maakysymyksestä ei ole sen enempää tullut (tietoa).

"Ydinvoimalalla voidaan kontrolloida Ukrainaa"

Tynkkysen mukaan oleellista on myös se, miten resursseista tai infrastruktuurista sovitaan.

Tynkkynen toteaa, että esimerkiksi Zaporizzjan ydinvoimalan alue on Venäjän miehittämä ja käytännössä Venäjä hallitsee sitä.

– Tietysti iso kysymys on se, miten tämän voimalaitoksen hallinta tässä rauhansopimuksessa tullaan sopimaan. Koska tämä on tietysti Ukrainalle äärimmäisen tärkeää.

Tynkkynen huomauttaa, että ennen Venäjän hyökkäyssotaa Zaporizhzhjan ydinvoimala tuotti jopa 25 prosenttia Ukrainan sähköntuotannosta.

Tynkkysen mukaan olisi huolestuttavaa, että mikäli voimala jäisi Venäjälle, se pystyisi kontrolloimaan sähkökaupan kautta Ukrainaa.

– Jos katsotaan historiaa, niin on paljon esimerkkejä siitä, miten Venäjä kyllä taitavasti osaa vipuvartta käyttää energian kautta.

Tynkkynen kertoo, että jos Ukraina ei saisi ydinvoimalaansa takaisin, niin maan pitäisi tuottaa sähkönsä jollakin muulla tavalla.

– Kun ajatellaan Ukrainan tulevaisuutta, niin tietenkin energiantarve on varmasti merkittävä yhteiskunnassa, jossa toivottavasti lähitulevaisuudessa jälleenrakennetaan yhteiskuntaa. Joten näin ison sähköntuotantoyksikön poisjääminen tietysti olisi iso menetys Ukrainalle.

”Ukrainalla heikot kortit pöydällä neuvotteluissa”

Maa-alueisiin liittyen Tynkkynen pitää viime aikojen neuvotteluita huonoina Ukrainan kannalta.

– Pikemminkin on ollut vain puhetta sitä, miten Venäjälle annetaan myönnytyksiä. Tämä on tietysti erittäin huolestuttavaa, koska tiedetään Venäjän neuvottelutaktiikasta - kun annetaan Venäjälle jotakin, he vaativat vielä lisää.

Tynkkysen mukaan paras keino houkutella Venäjää sopimukseen ja rauhaan olisi se, että Ukrainalle annettaisiin kyky puolustautua Venäjän hyökkäystä vastaan.

– Nyt se mitä me olemme tietysti nähneet Trumpin hallinnon puolelta on pikemminkin päinvastoin. On otettu ainakin väliaikaisesti pois niitä kyvykkyyksiä puolustautua ja tässä mielessä Ukrainaa on painostettu rauhaan, eikä Venäjää.

Tynkkynen pitää valitettavana, että julkisuudessa olleiden tietojen mukaan prosessia on viety eteenpäin hyvin pitkälle Venäjän intressit edellä.

– Ukrainan näkökulmasta täytyy sanoa valitettavasti, että aika heikot kortit on pöydällä. Pikemminkin Yhdysvallat on pakottanut Ukrainaa tähän rauhaan, joka näyttää kääntyvän Ukrainalle erittäin epäedulliseen suuntaan. Sitten tiedetään, mitä se tarkoittaa Ukrainalle, kun nähdään konkretiaa.

Tynkkysen mielestä huomisen puhelun jälkeen pahin skenaario olisi, että Ukraina menettää maa-alueensa, jotka venäjä vaatii itselleen, mutta ei saisi kuitenkaan turvatakuita Yhdysvalloilta. Mineraalisopimus puolestaan voisi mahdollistaa sen, että Yhdysvallat voisi kupata Ukrainaa taloudellisesti.

– Mineraalidiilissä piilee myös vaara, että sen avulla voidaan Ukrainaa painostaa tulevaisuudessa myös esimerkiksi sen suuntaiseen hallintoon, joka on Trump-mielinen tai jopa Putin-mielinen. Eli tässä mielessä tässä on paljon uhkia.

Tynkkynen huomauttaa, että aina kun Venäjä on ollut väkivaltainen, niin Eurooppa on pyrkinyt tyynnyttelemään sitä taloudellisilla palkinnoilla kuvitellen, että nyt on palkinto riittävän suuri ja Venäjä luopuu väkivallasta.

– Se epäonnistui. Ja nyt Trump on toistamassa samaa.

– Hän kuvittelee, että taloudellinen porkkana, taloudellinen diili tässä ja nyt patoaa Venäjän väkivaltaa pidemmällä aikavälillä. Lähihistoria osoittaa, tai itse asiassa pidempikin historia osoittaa, että tämä ei pidä paikkaansa.