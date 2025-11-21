Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei usko, että Trumpin rauhanehdotus voi estää EU:n suunnitteleman Venäjän varojen käytön Ukrainan auttamiseksi.
EU on suunnitellut käyttävänsä Venäjän jäädytettyjä varoja Ukrainan sotilaalliseen tukemiseen jopa yli 100 miljardin euron arvosta. Asiasta on määrä päättää EU:n joulukuun huippukokouksessa. Nyt esillä olleessa rauhansuunnitelmassa varat käytettäisiin lähinnä Yhdysvaltojen ja Venäjän tarpeisiin.
Uusimmassa presidentti Donald Trumpin nimiin pannussa rauhansuunnitelmassa 100 miljardia dollaria Venäjän jäädytettyjä varoja käytettäisiin Yhdysvaltojen johtamiin jälleenrakennushankkeisiin, joiden tuotosta Yhdysvallat saisi peräti puolet.
Loput jäädytetyt varat Venäjä ja Yhdysvallat voisivat käyttää yhteisiin sijoituksiin tietyillä aloilla. Euroopan osaksi jäisi maksaa omasta pussistaan 100 miljardia dollaria Ukrainan jälleenrakentamiseen.
Nyt julkisuuteen tulleesta rauhansuunnitelmasta syntynyt sekava tilanne on kuitenkin saatava ensin ratkaistua. Orpon mielestä se on täysin mahdollista.
– Kehotan siinä mielessä malttiin, että meillä ei ole mitään virallista tietoa. Kaikki Euroopassa ovat toistaiseksi mediatietojen varassa. Kun meillä on jotain virallista, niin sen jälkeen voimme ryhtyä keskustelemaan yksityiskohdista, rauhoitteli Orpo.
– Tässä vaiheessa me keskitymme täysillä siihen, että me pyrimme vaikuttamaan siihen, että lopputulemana on Ukrainan, Euroopan ja Suomen kannalta oikeudenmukainen ja kestävä rauha, vakuutti pääministeri.
Orpo on tänään ollut yhteydessä myös EU:n komission johtoon. Siellä on julkisuudessa olleesta Venäjää suosivasta rauhansopimusmallista sama käsitys kuin Suomessa.
– Meidän täytyy voimakkaasti yhtenäisenä Eurooppana tukea Ukrainaa ja pitää huolta siitä, että mistään asiasta, mikä koskee Eurooppaa ei neuvotella Euroopan yli. Eikä se ole mahdollistakaan, tiivisti pääministeri Orpo keskustelujensa antia.