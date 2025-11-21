EU on suunnitellut käyttävänsä Venäjän jäädytettyjä varoja Ukrainan sotilaalliseen tukemiseen jopa yli 100 miljardin euron arvosta. Asiasta on määrä päättää EU:n joulukuun huippukokouksessa. Nyt esillä olleessa rauhansuunnitelmassa varat käytettäisiin lähinnä Yhdysvaltojen ja Venäjän tarpeisiin.

– Se on myös rahan lisäksi erittäin vahva tuki ja tuen osoitus Ukrainalle tässä mahdollisesti alkavassa neuvottelutilanteessa, perusteli Orpo tukipäätöksen tarpeellisuutta.

Virallista tietoa ei vielä ole

– Kehotan siinä mielessä malttiin, että meillä ei ole mitään virallista tietoa. Kaikki Euroopassa ovat toistaiseksi mediatietojen varassa. Kun meillä on jotain virallista, niin sen jälkeen voimme ryhtyä keskustelemaan yksityiskohdista, rauhoitteli Orpo.

– Tässä vaiheessa me keskitymme täysillä siihen, että me pyrimme vaikuttamaan siihen, että lopputulemana on Ukrainan, Euroopan ja Suomen kannalta oikeudenmukainen ja kestävä rauha, vakuutti pääministeri.