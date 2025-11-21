Puolustusvoimain komentaja ja kenraali evp. sekä kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) kertoo MTV:n haastattelussa, että Ukrainan tulevan puolustuskyvyn rajoittaminen kuulostaa perustavanlaatuiselta.
– Ne ovat aika perustavaa laatua ja vakavia asioita, jos ne tähän sopimukseen jäävät, Lindberg kertoo.
Ukrainan puolustuskyvyn rajoittaminen sekä esimerkiksi sotilaiden määrän rajaaminen tekisi Lindbergin mukaan Ukrainasta haavoittuvaisemman tulevaisuudessa suhteessa Venäjään.
– Ukrainalla on monin verroin enemmän sotilaita verrattuna muihin Euroopan maihin, mutta se tietysti johtuu siitä, että vastustajana on Venäjä. Se on mobilisoinut ja kykenee mobilisoimaan joukkoja myös jatkossa.
– Kun se rintama on tuhat kilometriä, niin siitä on helppo päätellä, että kyllähän sinne tarvitaan vähintään yhtä paljon joukkoja estämään, kuin mitä toisella puolella on.
Ukrainan tulisi kirjata perustuslakiinsa, että se ei liity Natoon. Tätä vahvistetaan vielä erikseen kohdassa, jossa Naton tulisi sisällyttää sääntöihinsä, ettei Ukrainaa hyväksytä jäseneksi myöskään tulevaisuudessa.
– Merkittävää tässä on se, ettei se koske vain Ukrainaa, vaan myös se on tietoisesti laajempi ja koskettaa muuta Eurooppaa ja Natoa.
Lindbergin arvion mukaan kiinnostavaa on, mikäli Ukrainaan saadaan rauha ja Venäjän joukot vapautuvat sieltä suunnalta, mihin Venäjä joukkonsa sen jälkeen sijoittaa?
– Me kaikki, jotka olemme Euroopan itäreunalla saati sitten Venäjän rajamaita, niin meitä se kiinnostaa, mihin Venäjä joukkonsa sijoittaa.
Tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg kertoi Ylen haastattelussa, että "historiankirjoihin voidaan laittaa myöhemmin, että tämä voi olla käytännössä Naton kuolinhetki."
Lindberg ei näin jyrkkää tuomiota sotilasliitto Natolle antaisi, vaikka poikkeuksellinen myönnytys tehtäisiinkin.
– Itse en olisi tässä vielä Naton kuolinkelloja kilistämässä.
Hän ei kuitenkaan tyrmää ajatusta siitä, etteikö tilanne olisi erityislaatuinen.
– Asetelma siitä, että Yhdysvallat neuvottelevat Naton puolesta, on vähintäänkin erikoinen.