Useat poliitikot ovat ottaneet kantaa Yhdysvaltain ja Venäjän luomaan Ukrainaa koskevaan rauhansuunnitelmaan. Esimerkiksi eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmän vetäjät tyrmäävät suunnitelman yksiselitteisesti.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on kommentoinut viestipalvelu X:ssä Ukrainan-rauhansuunnitelmaa.

– Julkisuuteen tuli eilen 28 kohdan suunnitelmaluonnos Ukrainan sodan päättämiseksi. Arvioimme tilannetta parhaillaan yhdessä liittolaisten ja Ukrainan kanssa. Olen keskustellut asiasta pääministerin ja ulkoministerin kanssa ja tulen käymään keskustelun hallituksen kanssa, Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo X:ssä saaneensa katsauksen Ukrainaa koskevasta rauhansuunnitelmaluonnoksesta. Hän kertoo olleensa yhteydessä presidentti Stubbin, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan António Costan kanssa.