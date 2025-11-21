Useat poliitikot ovat ottaneet kantaa Yhdysvaltain ja Venäjän luomaan Ukrainaa koskevaan rauhansuunnitelmaan. Esimerkiksi eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmän vetäjät tyrmäävät suunnitelman yksiselitteisesti.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on kommentoinut viestipalvelu X:ssä Ukrainan-rauhansuunnitelmaa.
– Julkisuuteen tuli eilen 28 kohdan suunnitelmaluonnos Ukrainan sodan päättämiseksi. Arvioimme tilannetta parhaillaan yhdessä liittolaisten ja Ukrainan kanssa. Olen keskustellut asiasta pääministerin ja ulkoministerin kanssa ja tulen käymään keskustelun hallituksen kanssa, Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo X:ssä saaneensa katsauksen Ukrainaa koskevasta rauhansuunnitelmaluonnoksesta. Hän kertoo olleensa yhteydessä presidentti Stubbin, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan António Costan kanssa.
"Jo suunnitelman lähtökohdat ovat pahasti vinksallaan"
Eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmä tyrmää "niin sanotun" rauhansuunnitelman yksiselitteisesti. Ryhmää johtavien Aleksi Jäntin (kok.) ja Oras Tynkkysen (vihr.) mukaan suunnitelmassa pielessä ovat periaatteet, sisältö sekä prosessikin.
– Jo suunnitelman lähtökohdat ovat pahasti vinksallaan. Yhdysvallat ja Venäjä ovat neuvotelleet suunnitelman salassa ilman Eurooppaa ja Ukrainaa. On surullista, että jälleen pitää toistaa itsestäänselvyyksiä: ei mitään Ukrainasta ilman Ukrainaa. Ukrainalaisten kohtalosta ei voi koskaan sopia ilman heitä, Tynkkynen sanoo ryhmän tiedotteessa.
Ryhmän mukaan Yhdysvaltain suunnitelma palkitsisi hyökkääjän räikeistä rikoksistaan.
– Tiedämme Suomessa karvaasti historiasta, mitä siitä voi seurata, kun suurvallat alkavat jakaa maailmaa etupiireihin. Putinille ei voi antaa veto-oikeutta Ukrainan perustuslaista tai Nato-jäsenyydestä – eikä suunnitelman toteutumisen tulkinnasta, Jäntti sanoo tiedotteessa.
Ryhmän mukaan Yhdysvaltoja ja Trumpia kiinnostaa turvallisuutta enemmän talous – ja Eurooppa on maksajan roolissa.
– Suunnitelmassa taloudelliset hyödyt kertyisivät lähinnä Yhdysvalloille ja Venäjälle, kun taas Eurooppa saisi maksaa viulut. Ukrainalaisten kohtalo ei voi kuitenkaan olla kauppatavaraa, Tynkkynen huomauttaa.
Suunnitelma rajoittaisi Ukrainan puolustuskykyä rankasti ja antaisi Venäjän presidentti Vladimir Putinille mahdollisuuden kasvattaa sotataloutta ja kerätä voimia uusia sotia varten.
– Tämä irvokas suunnitelma ei ole edes sen paperin arvoinen, jolle se on tulostettu, Jäntti jyrähtää.
Juttua päivitetty 21.11.2025 kello 10.12 eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmän tiedotteen pohjalta.