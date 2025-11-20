Suomen hallituksen mukaan Yhdysvaltain ja Venäjän salassa työstämä Ukrainan rauhanluonnos ei ole oikeudenmukainen eikä takaa kestävää rauhaa Ukrainaan.

Sekä pääministeri Petteri Orpo että ulkoministeri Elina Valtonen painottavat, ettei Ukrainan rauhasta voi sopia ilman Ukrainaa.

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen kertoo Brysselistä, että tieto uuden rauhansuunnitelman laatimisesta näyttää tulleen täytenä yllätyksenä Euroopalle.

– Kyllä se siltä näyttää, että tieto kaikille Euroopan maille tuli täysin puun takaa. Osa ministereistä myönsi aamulla median edessä ihan suoraan, että heillä ei ole asiasta sen enempää tietoa, kuin mitä ovat mediasta lukeneet.

Tietoja suunnitelmasta käsiteltiin tänään EU:n ulkoministerien kokouksessa Brysselissä.

Puumalainen kertoo, että tänään on lähes yhdestä suusta kuultu, että rauhan pitää olla oikeudenmukainen ja kestävä, eikä sellaista voi saada aikaan, jos asioista yritetään sopia Ukrainan ja Euroopan päiden yli.