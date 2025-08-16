Kommentti: Putinin propaganda saavutti uuden tason

Alaskassa kuultiin Venäjän taholta samaa vanhaa ja täyttä sitä itseään: Venäjän brutaalin hyökkäyssodan ”juurisyyt” ovat yksin Ukrainassa, Euroopan ei pidä ”sabotoida” Venäjän neuvottelupyrkimyksiä, ja lopuksi hurskas muistutus että kauppa se on mikä kannattaa. Kun Putin lopulta lupasi ”suojella Ukrainan turvallisuutta”, mentiin jo irvokkuuden puolelle, kirjoittaa MTV:n ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.

Putin jatkaa menestyksekkäästi taktiikkaansa, jonka päätavoite on venyttää sodankäynnin kestoa loputtomiin.

Presidenttien tiedotustilaisuuden aluksi tuli tietenkin kiitoksia ja imarteluja Donald Trumpille – siinähän Putin ei häviä mitään.

– Näemme, että hallinto – ja presidentti Trump henkilökohtaisesti – pyrkii aidosti edistämään Ukrainan konfliktin ratkaisua. Hänen halunsa ymmärtää tilanteen ydin ja historia on erittäin arvostettavaa, Putin kiitteli, mutta pääsi pian asiaan.

– Samalla olemme vakuuttuneita siitä, että pysyvän ja pitkäkestoisen rauhan saavuttamiseksi on poistettava konfliktin juurisyyt. Olemme sanoneet sen useaan otteeseen: Venäjän oikeutetut turvallisuusnäkökohdat on huomioitava ja Euroopassa – ja koko maailmassa – on palautettava oikeudenmukainen turvallisuustasapaino, hän jatkoi.

Tämä on toki kuultu moneen kertaan ennekin. Käytännössä ”juurisyyt” tarkoittavat Venäjän näkökulmasta sitä, että Ukraina ei saa itse päättää ulkopolitiikastaan, se ei saa pyrkiä länteen, EU:hun eikä varsinkaan Natoon, nykyinen Ukrainan johto on ”laiton” ja vaihdettava venäläismieliseen, presidentti Zelenskyistä on päästävä eroon, Ukrainan armeijan kokoa supistettava radikaalisti, ja maahan olisi kaupan päälle saatava jonkinlainen kulttuurinen venäläistämisohjelma.

Mutta pian päästiinkin jo niin uskomattomaan jeesusteluun, että Putin joutui itsekin myöntämään ”kuulostavansa oudolta”.

– Olemme aina pitäneet Ukrainan kansaa, kuten olen monta kertaa sanonut – veljeskansana. Vaikka se kuulostaa oudolta tässä tilanteessa, meillä on samat juuret, ja kaikki, mitä nyt tapahtuu, on meille tragedia, syvä haava, Putin murehti mutta pääsi pian täysin vastakkaiseen lopputulokseen: Onkin vain ”oikeutettua” että Venäjä ajaa väkivalloin omia intressejään ”turvallisuustasapainon” vuoksi.

– Venäjän oikeutetut turvallisuusnäkökohdat on huomioitava ja Euroopassa – ja koko maailmassa – on palautettava oikeudenmukainen turvallisuustasapaino. Olemme presidentti Trumpin kanssa yhtä mieltä siitä, että myös Ukrainan turvallisuutta on luonnollisesti suojeltava. Olemme valmiita työskentelemään tämän eteen.

Venäjä ja Putin ovat siis valmiita työskentelemään Ukrainan turvallisuuden eteen ja ”suojelemaan Ukrainan turvallisuutta”. Tämä on niin uskomaton väite, että se ansaitsee tulla toistetuksi sellaisenaan.

Putin näyttää todella lukeneen George Orwellinsa: Sota on rauhaa, vapaus on orjuutta, tietämättömyys on voimaa – Orwellin klassiset käänteistodellisuuden iskulauseet elettiin Alaskassa täydeksi todeksi. Kaikkea voi sanoa kunhan se on riittävän härskisti päinvastoin.

Sen sijaan Eurooppaan kohdistui vaivoin verhottu syytös siitä, että Länsi-Eurooppa ”sabotoi” tai ”provosoi” Venäjän ajamaa myönteistä turvallisuuskehitystä:

– Toivon, että yhdessä saavutetut sopimukset auttavat meitä lähestymään tätä tavoitetta ja avaavat polun rauhaan Ukrainassa. Odotamme, että Kiova ja Euroopan pääkaupungit suhtautuvat tähän rakentavasti – eivätkä sabotoi edistystä kulissien takana tai provokaatioilla, Putin sanoi.

Kaikken kaikkiaan Putinilla on syytä hymyyn. Hän näyttää saaneen Alaskan tapaamisesta juuri sen mitä halusikin: Paistattelua suurvaltaroolissa Yhdysvaltain presidentin rinnalla ilman mitään konkreettisia lupauksia esimerkiksi tulitauosta. Samalla Yhdysvaltain ja Venäjän talousdelegaatiot tapasivat ja loivat ainakin jonkinlaista pohjustusta taloussuhteiden mahdolliseen palauttamiseen.

Siunatuksi lopuksi Putin kehaisi kuinka ”mielenkiintoista” on se, että Yhdysvaltain nykyisen hallinnon myötä maiden kahdenvälinen kauppa on alkanut kasvaa.

Itse pääasian suhteen seuraavaksi odotetaan tietysti sitä, mitkä ovat tulevat askelmerkit Ukrainan sodan suhteen.

Trump lupasi olla tämän tapaamisen jälkeen yhteydessä myös presidentti Zelenskyiin. Tässä piileekin vielä erittäin vakava vaaran paikka, joka saattaa realisoitua piankin.

Jos Trumpin ja Zelenskyin keskustelun yhteydessä alkaisi vaikuttaa siltä, että Trumpin tuuli on kääntynyt ja että hän on alkanut uudestaan nähdä Ukrainan ja presidentti Zelenskyin suurimmaksi rauhan esteeksi, Putinin neuvotteluvoitto olisi täydellinen.

Samaan aikaan Trump leikkii rauhantekijää – mutta ei aseta pitäviä ehtoja, ei vaadi tekoja, ei aidosti painosta tulitaukoon. Ja juuri tätähän Putin halusi: aikalisän, huomion ja diplomaattisen näyttämön – ilman hintalappua.