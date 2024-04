Tutkimus löysi keinon, jolla unettomuusoireista voi päästä eroon

Eikö uni tule öisin? Hiljattain BMJ Open -mediassa julkaistun tutkimuksen mukaan liikunta on yksi tehokkaimpia keinoja taklata tämä ongelma, kertoo CNN .

– Fyysisesti aktiivisilla ihmisillä unettomuusoireiden sekä liian lyhyiden tai pitkien yöunien riski on pienempi, sanoo CNN:lle tutkimuksen tekoa johtanut uniasiantuntija ja tutkija Erla Björnsdóttir Reykjavikin yliopistosta.

Näin tutkimus tehtiin

Björnsdóttirilla on kytköksiä unisovellukseen, joka seuraa käyttäjän unen laatua ja antaa vinkkejä parempaan uneen. Sovellusta pyörittävä yritys ei rahoittanut tutkimusta eivätkä kirjoittajat ilmoittaneet kilpailevista intresseistä, kertoo CNN.

Tutkittavia oli yhdeksästä Euroopan maasta. Aluksi heille tehtiin kyselytutkimus, jossa kartoitettiin sitä, kuinka usein he olivat fyysisesti aktiivisia, miten intensiivistä heidän aktiivisuutensa oli ja miten kauan se kesti.

Lisäksi selvitettiin osallistujien unettomuusoireita, unen määrää öisin sekä sitä, miten uneliaiksi he tunsivat olonsa päivän mittaan.

Havainnot tukevat aiempaa tutkimustietoa

Tutkija: Fyysinen aktiivisuus tärkeää läpi elämän

– Tuloksemme ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa, joissa on osoitettu fyysisen aktiivisuuden suotuisa vaikutus unettomuuden oireisiin, mutta se osoittaa lisäksi liikunnan johdonmukaisuuden merkityksen ajan mittaan.

Uusi työkalu unettomuuden hoitoon?

Talttuuko unettomuus liikkumalla?

On monia syitä, joiden vuoksi liikunta voi auttaa nukkumaan hyvin . Björnsdóttir kertoo, että liikunnan on osoitettu parantavan unen laatua ja kestoa siten, että se auttaa rentoutumaan, vähentää stressiä ja parantaa mielialaa.

Tästä on kuitenkin olemassa hyviä todisteita. Neubauerin mukaan on olemassa kirjallisuutta, joka viittaa siihen, että ihmisillä, jotka lisäävät fyysistä aktiivisuuttaan ja harrastavat enemmän liikuntaa, on taipumus nukkua yöllä enemmän ja nukahtaa nopeammin.