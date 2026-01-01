Eagle S -aluksen oikeuskäsittelystä tutuksi tullut asianajaja osallistuu myös Fitburgin tapaukseen.

Meri- ja kuljetusoikeuden asianajaja Herman Ljungberg kertoo MTV Uutisille, että hän avustaa Fitburg-rahtilaivan varustamoa Fitburgiin liittyvässä tapauksessa. Ljungberg avusti myös Eagle S -aluksen varustamoa viime vuonna.

Oletko saanut toimeksiannon Fitburgiin liittyen?

– Olen toistaiseksi lehtitietojen varassa tapahtumasta. Ilmeisesti on otettu taas alus kansainvälisiltä vesiltä. Ei näytä hyvältä.

Oletko mukana siis millään tavalla Fitburgin tapauksessa?

– Avustan varustamoa.

Fitburg-aluksen omistaa meriliikennettä seuraavan Marinetrafficin mukaan yhtiö nimeltä Fitburg Shipping co ltd, kertoo Helsingin Sanomat.

Aluksen toiminnasta ja operoinnista vastaa kuitenkin Turkissa päämajaansa pitävä Albros Shipping & Trading Ltd -varustamo.

Ljungbergin mukaan Fitburgin miehistöllä on omat asianajajansa.

Useiden medioiden mukaan poliisi on päässyt alustavasti puhuttelemaan miehistön jäseniä. Keskusrikospoliisin mukaan aluksella on myös tehty tutkintatoimenpiteitä.

Onko tapauksessa tässä kohdin mielestäsi mitään poikkeuksellista?

– Lehtietojen mukaan, kun osaa rivienvälistä lukea, tämä on ihan normaali maritime incident [merellä tapahtuva tapaus]. Näitä tapahtuu noin 100–150 tapausta vuodessa maailmanlaajuisesti.

– Suomessa jonkun tilaston mukaan joka neljäs tai viides vuosi tapahtuu. Ei tässä ole mitään ihmeellistä.

Suomen viranomaiset ottivat keskiviikkona uudenvuoden aattona haltuunsa Fitburg-rahtilaivan ja sen 14-henkisen miehistön. Aluksen epäillään vaurioittaneen teleoperaattori Elisan merikaapelia Helsingin ja Tallinnan välillä Suomenlahdella.

Karibialla sijaitsevan saarivaltion Saint Vincent ja Grenadiinien lipun alla seilaavan Fitburg-nimisen aluksen miehistön jäsenet ovat Venäjän, Georgian, Kazakstanin ja Azerbaidzhanin kansalaisia.

