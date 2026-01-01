Poliisi suorittaa edelleen aluksella "tarvittavia tutkinnallisia toimenpiteitä".

Poliisi on pidättänyt kaksi Fitburg-rahtialuksen miehistön jäsentä. Lisäksi kaksi muuta miehistön jäsentä on asetettu matkustuskieltoon.

Poliisi ei kerro henkilöiden kansalaisuuksia tai asemia aluksen miehistössä.

Aiemmin poliisi on kertonut miehistön jäsenien olevan Venäjän, Georgian, Kazakstanin ja Azerbaidzhanin kansalaisia.

Poliisi suorittaa edelleen aluksella "tarvittavia tutkinnallisia toimenpiteitä". Sen mukaan asiat ovat sujuneet hyvässä yhteisymmärryksessä miehistön kanssa.

– Miehistön puhutukset aloitettiin välittömästi keskiviikkoiltana, varsinaiset kuulustelut aloitetaan tänään torstaina, sanoo tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Risto Lohi Keskusrikospoliisista poliisin tiedotteessa.

Keskusrikospoliisi tutkii tapahtumia tällä hetkellä rikosnimikkeillä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä.

Tästä on kyse

Suomen viranomaiset ottivat keskiviikkona kello yhdentoista jälkeen haltuunsa Saint Vincent ja Grenadiinien lipun alla seilaavan Fitburg-nimisen rahtilaivan.

Aluksen epäillään vaurioittaneen teleoperaattori Elisan merikaapelia Helsingin ja Tallinnan välillä. Kaapelin vaurioitumispaikka sijaitsee Viron talousvyöhykkeellä.

Aluksen ankkuriketju oli meressä, kun alus tavoitettiin.

Alus siirrettiin viranomaissaattueessa Kantvikin satamaan keskiviikkona kello 17 aikaan. Alueelle on asetettu väliaikainen lentokieltoalue.

Lisäksi Tulli pidätti aluksen lastin. Tarkastuksessa ilmeni, että laivan rahtina oli pakotteiden alaista terästavaraa.