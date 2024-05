Fiskarsin varastotyöntekijällä oli vuosien ajan vaiettu salaisuus – poliisia odotti tämän kotona hämmästyttävä näky

Japaniin tarkoitettu pieni pöllö paljasti salaisuuden

Kolme poliisiautoa ei riittänyt tavaroille

Nainen käyttäytyi pakonomaisesti

– [Naisella] on ollut pakonomainen tarve saada tavaraa ja myydä sitä. Hän on myynyt muutakin kuin työnantajaltaan anastettua omaisuutta eri nettialustoilla ja kirpputoreilla, tuomiossa todetaan.

Nainen: Kiinni jääminen helpotus – varastettu määrä yllätys

– Anastaminen on jatkunut, koska [naisella] on epävakaassa elämäntilanteessa ollut pakonomainen tarve ostaa jatkuvasti uutta tavaraa, kuten kenkiä ja käsilaukkuja. Näiden ostoa [nainen] on rahoittanut muun ohella työnantajaltaan anastamilla tavaroilla.