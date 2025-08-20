Postiauto paketteineen varastettiin Helsingissä

Postiauto paketteineen varastettiin viime viikon keskiviikkona Helsingin Käpylässä, kertoo rikoskomisario Juha Åkerman STT:lle.
Poliisi epäilee kahden ihmisen ottaneen vartioimatta jätetyn postinjakeluauton luvatta käyttöönsä. Åkermanin mukaan teko ei vaikuta suunnitellulta.
Auto ja varkaiden eteenpäin välittämä omaisuus löytyivät saman päivän aikana Helsingin Kontulasta.
Åkermanin mukaan poliisi on saanut valtaosan omaisuudesta takaisin ja myös auto on palautettu omistajalleen.
Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.