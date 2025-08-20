Postiauto paketteineen varastettiin Helsingissä

AOP poliisiauto (3)
Poliisin mukaan varastettu postiauto on jo palautunut omistajalleen.Mikko Lieri / All Over Press
Julkaistu 51 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Postiauto paketteineen varastettiin viime viikon keskiviikkona Helsingin Käpylässä, kertoo rikoskomisario Juha Åkerman STT:lle.

Poliisi epäilee kahden ihmisen ottaneen vartioimatta jätetyn postinjakeluauton luvatta käyttöönsä. Åkermanin mukaan teko ei vaikuta suunnitellulta.

Auto ja varkaiden eteenpäin välittämä omaisuus löytyivät saman päivän aikana Helsingin Kontulasta.

Åkermanin mukaan poliisi on saanut valtaosan omaisuudesta takaisin ja myös auto on palautettu omistajalleen.

Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Lisää aiheesta:

Sarjavaras iski – kohteena postilähetyksetMies ajeli varastetulla taksilla Lahdesta Heinolaan, piilotti varastamaansa omaisuutta metsikköönViime viikonloppuna Vantaan Pyhän Laurin kirkosta anastetut kupariverkot on löydettyYltyikö tupakanhimo liian kovaksi? Murtovaras rysäytti autolla päin Lahden Salen ovia sauhujen ja arpojen takiaNuori mies anasti yli kymppitonnilla urheilukellojaTeinipojalta anastettiin puhelin ja henkilökortit Kampissa – poliisi pysäytti varkaita kuljettaneen pakobussin 70 kilometrin päästä
VarkaudetHelsinkiRikos

Tuoreimmat aiheesta

Varkaudet