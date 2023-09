Kepulikauppias löysi porsaanreiän pullonpalautusjärjestelmästä – tienasi lähes 200 000 euroa

Pullopanttijärjestelmää ylläpitää Suomen palautuspakkaus Oy (Palpa), joka on voittoa tavoittelematon yritys. Yrityksen tehtävä on hallinoida ja kehittää juomapakkausten kierrätysjärjestelmiä Suomessa.

Tällainen on uusi pullonpalautuksen hirmulaite – automaatin sisään voi kaataa jopa sata muovipulloa ja tölkkiä yhdellä kerralla.

Moninkertaisti panttivoitot

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Palpa puolusteli hidasta reaktiotaan sillä, että sen verkostossa on Suomessa 3 000 pullonpalautuspistettä, joissa on yhteensä 4 000 pullonpalautusautomaattia. Panttipakkausten kierto on niin valtavaa, ettei kaikkea voi heti huomata.