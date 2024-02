Kohu Iittalan ympärillä paljastaa kiintymyksen ikoniseen yhtiöön – professori: "Eihän tässä ole kyse pelkästään logosta"

Kohu Iittalan logon muuttamisesta kertoo suomalaisten läheisestä suhteesta tähän ikoniseen yritykseen. Näin arvoi Aalto-yliopiston muotoiluroprofessori Arja Karhumaa. Logoa ja Iittalan mukimallia on myös epäilyä plagiaateiksi. Karhumaan mukaan myös Iittalan kaltaisen brändin on uudistuttava, mutta plagiointiepäilyt on aina tutkittava.