TS: Varkaat iskivät viikinkihautoihin Liedossa – "Räikeää kajoamista"

Varsinais-Suomessa Liedossa on kaivettu ylös viikinkiaikaisia hautapaikkoja ja viety niistä muun muassa koruja ja aseita, kirjoittaa Turun Sanomat.

Kyseessä on lehden mukaan rautakaudelta peräisin oleva muinaisjäännösalue.

Asiasta tehdään rikosilmoitus tällä viikolla, Turun kaupunginmuseon arkeologi Jere Leppänen kertoo TS:lle.

– Kyse on poikkeuksellisen rajusta tapauksesta. Näin räikeää kajoamista ei ole Varsinais-Suomessa ollut vuosiin, Leppänen sanoo.

Lehden mukaan hautoihin kajoaminen huomattiin heinäkuussa. Maata oli lehden mukaan kaivettu joidenkin kymmenien senttien syvyydestä.

Varkaat olivat jättäneet kuoppien ympärille ihmisten luita ja keramiikan palasia.

Liedon museon mukaan alue on suojeltu muinaismuistolailla ja kaikenlainen kajoaminen kiinteisiin muinaisjäännöksiin on ehdottomasti kielletty.