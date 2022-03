Ferrari julkaisi vihdoin ja viimein kuvan ärhäkästä katumaasturistaan – "Olette kuulleet huhut…"

Urheiluautoistaan tunnettu Ferrari on yrittänyt pitää katumaasturiprojektiaan edes jonkinlaisen salaisuuksien verhon alla, mutta kuvia ja videoita vahvasti naamioidusta autosta on putkahdellut esiin aina silloin tällöin muun muassa yhtiön testiradalta Fioranosta.

Nyt ikoninen italialaisvalmistaja on paljastanut autosta vihdoin ja viimein ensimmäisen naamioimattoman otoksen. Se ei tosin vielä paljasta käytännössä mitään muuta kuin hieman keulailmettä, jossa on viittauksia muun muassa SF90 Stradaleen.

Auton nimi, Purosangue, on italiaa ja kääntyy suomeksi joko täysiveriseksi tai puhdasrotuiseksi. Nimi pyrkiikin mitä ilmeisimmin hälventämään epäilyksiä siitä, että katumaasturin linjat tekisivät siitä jotenkin vähemmän oikean Ferrarin kuin muista.

– Olette kuulleet huhut... Meillä on ilo ilmoittaa, että ne ovat totta (osa niistä). Kaikki paljastetaan myöhemmin tänä vuonna, Ferrari sanaili Instagram-tilillään.

Auton moottorivalikoimasta tai teholukemista ei toistaiseksi ole tietoa, mutta sekä ahdettuja V6- että V8-myllyjä on pidetty mahdollisena. Huhuja on tosin ollut jopa kaksitoistasylinterisestä vaparista. Hybridivaihtoehto ei ole sekään poissuljettu, sillä italialaisvalmistaja on osoittanut viime vuosina kasvavaa kiinnostusta sähköä kohtaan.