Väinö osti huippuharvinaisen auton – näin paljon se maksoi

Vantaalla komeilee auto, josta maksettiin iso summa vuonna 2021.

Eletään 1960-lukua.

Väinö H. Bromanin isä Eric Broman ei tykännyt lentämisestä, joten hän lähetti poikansa Japanin Tokioon neuvottelemaan Datsun-merkkisten autojen tuomisesta Suomeen.

Alkoi neuvottelut, joiden myötä Suomeen tuotiin vuonna 1962 laivakuljetuksella 713 Datsun Bluebird -merkkistä autoa.

Bluebird sai lempinimen "Luupää" kansan keskuudessa.

Broman ei kuitenkaan silloin hoksannut ostaa itsellensä kyseistä autoa talteen, mikä jäikin miestä harmittamaan.

– En älynnyt varastoida siitä alkuerästä autoa autotalliini.

Broman muistelee auton maksaneen tuohon aikaan noin 7 000 markkaa.

"Eihän Broman lasketa leikkiä"

Vuosikymmenten päästä, vuonna 2021 Bromanille tuli vastaan elämänsä tilaisuus saada kyseinen auto itselleen.

Lappeenrannan autourheilun toimitusjohtaja Aulis Ripatti oli ostanut itsellensä Bluebirdin esittelyautoksi, minkä jälkeen mies pani sen talteen.

Broman ehdotti auton kauppahinnaksi 10 000 euroa, johon Ripatti oli vastannut:

– Eihän Broman lasketa leikkiä. Minä myyn ainoata kappaletta Suomessa. En tiedä, onko niitä muuallakaan Euroopassa, kertoo Broman.

Lopullinen hinta autolle oli 50 000 euroa.

– Tarjottiin todella huippuhinta. Olisimme saaneet nykyautoja monia sillä hinnalla.

MTV Uutisten toimittaja Jere Silfsten tiedusteli, suostuisiko Broman myymään kenellekään kyseistä autoa.

– Miljoonalla saisi vähän jo istua siellä, mutta ei paljon enempää. Mistä minä saisin tällaisen uuden? sanoo Broman.

Nykyään auto on parkissa Broman Groupin aulassa, jossa sen on hyvä olla.

– Se on edelleen hyvä ajettava, jos sillä ajettaisiin. Emme vain anna sillä ajaa, ettei tule kolaria, sanoo Broman huvittuneena.