Rikollisten käsiin on päätynyt hyvin arkaluonteisia tietoja FBI:n agenteista.
Kyberrikollisryhmä ShinyHunters väittää murtautuneensa Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n järjestelmiin ja varastaneensa arkaluonteisia tietoja suuresta määrästä nykyisiä ja entisiä työntekijöitä.
BBC:n mukaan rikollisten käsiin on päätynyt agenttien terveystietoja, jotka sisältävät muun muassa veri- ja virtsakokeiden tuloksia ja lääkärien merkintöjä esimerkiksi äyriäis- ja banaaniallergiasta ja korkeista kolesteroliarvoista.
Tiedot sisältävät myös agenttien koko nimet ja osoitteet. BBC:n mukaan tiedot näyttävät koskevan tuhansia, ellei jopa kymmeniä tuhansia agentteja, mukaan lukien viraston korkea-arvoisia virkahenkilöitä.
Reutersin mukaan rikolliset ovat saaneet myös tietoja agenteista, jotka ovat osallistuneet Venäjään, Kiinaan ja huumekartelleihin liittyviin tutkintoihin.
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"Vaarantuneina pysyvästi"
Asiantuntijoiden mukaan tietomurto voi altistaa agentit huijauksille, kiristykselle ja kohdistetuille hyökkäyksille.
– Varastetut salasanat voidaan vaihtaa, mutta terveystietoja ei; kun tiedot ovat kerran vuotaneet, ne pysyvät vaarantuneina pysyvästi, sanoo Cato Networksin uhkatiedustelusta vastaava varatoimitusjohtaja BBC:lle.