Rikollisten käsiin on päätynyt hyvin arkaluonteisia tietoja FBI:n agenteista.

Kyberrikollisryhmä ShinyHunters väittää murtautuneensa Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n järjestelmiin ja varastaneensa arkaluonteisia tietoja suuresta määrästä nykyisiä ja entisiä työntekijöitä.

BBC:n mukaan rikollisten käsiin on päätynyt agenttien terveystietoja, jotka sisältävät muun muassa veri- ja virtsakokeiden tuloksia ja lääkärien merkintöjä esimerkiksi äyriäis- ja banaaniallergiasta ja korkeista kolesteroliarvoista.

Tiedot sisältävät myös agenttien koko nimet ja osoitteet. BBC:n mukaan tiedot näyttävät koskevan tuhansia, ellei jopa kymmeniä tuhansia agentteja, mukaan lukien viraston korkea-arvoisia virkahenkilöitä.

Reutersin mukaan rikolliset ovat saaneet myös tietoja agenteista, jotka ovat osallistuneet Venäjään, Kiinaan ja huumekartelleihin liittyviin tutkintoihin.

"Vaarantuneina pysyvästi"

Asiantuntijoiden mukaan tietomurto voi altistaa agentit huijauksille, kiristykselle ja kohdistetuille hyökkäyksille.

– Varastetut salasanat voidaan vaihtaa, mutta terveystietoja ei; kun tiedot ovat kerran vuotaneet, ne pysyvät vaarantuneina pysyvästi, sanoo Cato Networksin uhkatiedustelusta vastaava varatoimitusjohtaja BBC:lle.