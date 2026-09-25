Näyttelijä Esko Kovero on ollut mukana Salkkareissa alusta asti. Nyt sarjasta nähdään jo 5000. jakso.
Näyttelijä Esko Kovero on ollut Salkkareissa mukana sarjan alusta asti eli 27 vuoden ajan. Näyttelijä paljastaa MTV Uutisille sarjan 5000. jakson erikoisnäytöksessä, että on olemassa yksi roolihahmo, jota hän olisi halunnut oman hahmonsa Ismon lisäksi näytellä Salkkareissa.
– Kyllä se olisi ollut Maija-Liisa Peuhun hahmo Ulla Taalasmaa. Häntä olisin halunnut näytellä hetken, mutta vain sillä tavalla, että Maija-Liisa olisi näytellyt Ismoa, Esko Kovero naurahtaa.
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Hän paljastaa, että Ismon tulevaisuus näyttää rakkaudentäyteiseltä.
– Parisuhteen tynkää taitaa olla tulossa. Toivotaan, että tähdet ovat kohdillaan, Kovero vihjaa.
Hän muistelee videolla myös Ismon ikimuistoisia hetkiä sarjassa. Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!
Salatut elämät saavuttaa 5000. jakson rajapyykin. Erikoisnäytös kokoaa yhteen faneja ympäri Suomen torstaina 24.9. MTV Uutiset oli paikan päällä punaisella matolla haastattelemassa sarjan tähtiä.