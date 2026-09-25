Saunomisen terveyshyödyistä on viime aikoina saatu uutta tutkimustietoa.

Jyväskylän yliopiston tutkija Iida Laatikainen-Raussi kertoo Huomenta Suomessa, että erityisesti kosteissa löylyissä kehon syke ja ydinlämpötila nousevat selvästi enemmän kuin kuivassa saunassa.

Laatikainen-Raussin mukaan saunomisen vaikutukset ovatkin osittain samanlaisia kuin liikunnassa.

– Täytyy muistaa, että aktiivinen lihastyö jää pois, jos me passiivisesti istutaan siellä lämpimässä, hän kuitenkin huomauttaa.

Suomen saunaseuran toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi muistuttaa, että saunominen on tärkeä osa suomalaista kulttuuria. Saunaseura ajaa nyt kansalaisaloitteella saunomista liikunta- ja kulttuurietujen piiriin.

– Saunominen tukee sekä kansanterveyttä että yrittäjiä, Koskenniemi toteaa.

Voiko liikuntasuorituksen korvata saunalla? Mikä on saunomisen eräs iso terveyshyöty? Mikä on vetysauna? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!