Lisääntyvä huumeidenkäyttö näkyy tieliikenteessä ja myös liikennepoliisin arjessa.
Kesällä 2025 noin joka kolmas rattijuopumuksesta kiinni jääneistä oli huumerattijuoppo. Asiasta kertoo poliisi tiedotteessaan.
Näin ollen huumerattijuopumusten osuus kaikista rattijuopumuksista oli noin 32 prosenttia kesäkuukausina.
Yhteensä kesä–elokuussa rattijuopumuksia kirjattiin kaikkiaan 4 200.
Lokakuussa huumetapausten osuus rattijuopumusepäilyistä oli 40 prosenttia.
Poliisin mukaan kesä–elokuussa 2025 oli reilut sata rattijuopumusrikosepäilyä, joissa oli mukana epäily kulkuneuvon ajamisesta alfa-PVP:n vaikutuksen alaisena.
Useimmiten se ei ollut kuitenkaan ainoa huumausaine, jota ajoneuvon kuljettaja oli käyttänyt.
Alfa-PVP:hen liittyvissä huumerattijuopumuksissa epäilty on yleensä mies ja Iältään noin 20–70-vuotias. Keski-ikä oli noin 35 vuotta.