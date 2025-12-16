Juuri nyt Avaa

Alfa-PVP:hen liittyvissä huumerattijuopumuksissa epäilty on yleensä mies ja Iältään noin 20–70-vuotias. Keski-ikä oli noin 35 vuotta.

Useimmiten se ei ollut kuitenkaan ainoa huumausaine, jota ajoneuvon kuljettaja oli käyttänyt.

Lisääntyvä huumeidenkäyttö näkyy tieliikenteessä ja myös liikennepoliisin arjessa.

Alfa-PVP-kuskeilla ei ole yleensä ajo-oikeutta

Poliisi painottaa, ettei huumeriippuvuus katso esimerkiksi koulutusta, mutta heikko yhteiskunnallinen asema ja matala koulutustaso näkyvät alfa-PVP:n vaikutuksen alaisena kulkuneuvon ajamisesta kiinnijääneiden joukossa.

Lisäksi jopa noin 85 prosentilla kesän aikana rattijuopumusrikoksista epäillyistä kuljettajista, joilla todennetusti oli veressään alfa-PVP:tä, ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeutta.

Valvonnan lisäksi poliisi ohjaa huumausaineiden käyttäjiä päihdehoitoon ja pyrkii estämään alfa-PVP:n aiheuttamia haittoja ja turvattomuutta. Kesällä poliisi paljasti merkittävän alfa-PVP-huumeen valmistus- ja jakeluoperaation.