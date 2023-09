Henri on ollut monta kertaa lähellä kuolla huumeisiin – yliannostus vei poliisin säilöön, eikä hoitoon: "Näin se menee"

Huumekuolemat Suomessa ovat lisääntyneet koko 2000-luvun ajan. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 huumausaineisiin kuoli 287 henkilöä, mikä on 29 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kuolema kävi lähellä

– Meni tajunta ja kaaduin selälleni ja kyynärpäät osuivat maahan. Se reissu päättyi poliisien säilöntätiloihin, vaikka olisin ehkä ollut terveydenhoidon tarpeessa. Mutta niin se menee. Oma identiteetti on sellainen, että antaa kuvan, että on ongelmallinen, vaikka on avun tarpeessa.