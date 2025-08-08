Huumetyöntekijä paljastaa, miksi vaarallinen peukku koukuttaa suomalaisia

Kokenut huumetyöntekijä Iiro Timonen Irti Huumeista ry:stä kertoo Huomenta Suomessa, että miksi juuri peukku yleistyy, vaikka sen vaikutukset voivat olla hyvinkin negatiiviset ja jopa vaaralliset.

Alfa-PVP -muuntohuumeen eli peukun käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Kokenut huumetyöntekijä kertoo, miksi juuri peukku yleistyy.

Peukku on voimakkaasti addiktoiva huume, joka aiheuttaa osalle käyttäjistä voimakasta aggressiivisuutta, väkivaltaisuutta ja vainoharhaisuutta.

Pahimmillaan sen oireet voivat olla hengenvaarallisia.

– Minulla on se käsitys, että peukku aiheuttaa myös euforista tunnetta eli siitä tulee myös hyvä olo, Irti Huumeista ry:n työntekijä Timonen kertoo.

Timosen mukaan peukku sopii myös suomalaiseen päihdekulttuuriin, jossa on usein halu "vetää pää mahdollisimman sekaisin."

– Peukku osuu tähän aika hyvin. Yksillä savuilla saa itsensä todella, todella päihtyneeseen tilaan.

Timonen kertoo, että monet käyttäjistä hoitavat peukulla erilaisia traumojaan.

– Saattaa olla todella rankka lapsuus alla, Timonen sanoo.

Vaikea auttaa

Timonen kertoo, että huumetyöntekijät jalkautuvat joka viikko kadulle kohtaamaan päihteiden käyttäjiä.

Huumeiden, erityisesti peukun käyttö näkyy myös huumetyöntekijän silmin kaduilla.

Tuoreen jätevesitutkimuksen mukaan peukun käyttö on viime vuosien aikana moninkertaistunut esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Timonen kuvailee käyttäjien olevan huonokuntoisempia.

Osalla kyky huolehtia itsestään ja perustarpeistaan, kuten syömisestä ja juomisesta on kadonnut. Tämä lisää haasteita myös auttamisessa.

– He elävät samaan aikaan jossain toisessa todellisuudessa tai olotila on sekava. Siihen on tosi vaikea päästä väliin ja ohjata palveluiden piiriin, Timonen kuvaa.

10:22 Miten peukkuhuume näkyy katukuvassa ja miten kohtaat huumeidenkäyttäjän? Katso koko keskustelu Huomenta Suomesta.