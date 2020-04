Lapset eivät tartuta tehokkaasti, tauti on vaarallisin iäkkäille – MTV listasi, mitä tiedämme koronaviruksesta ja mitkä seikat ovat vielä hämärän peitossa

Tätä puheenpartta on saatu kuulla viimeisten viikkojen aikana usealta suunnalta. Muiden muassa pääministeri Sanna Marin (sd.) toistaa lauseparia tiuhaan.

Mitä on tuo kaikki, jota emme vielä uudesta koronaviruksesta ja sen aiheuttamasta Covid-19-taudista tiedä? Entä mitä olemme ehtineet muutamassa kuukaudessa oppia?

Mitä tiedämme?

Geenirakenne

Uuden viruksen geenirakenne saatiin selvitettyä jo tammikuun alussa, ja sen myötä selvisi viruksen nukleotidijärjestys ja eroavaisuudet aiempiin koronaviruksiin. Vaikka juuri tämänkaltaista virusta ei koskaan oltu tavattu, on se hyvin samankaltainen kuin esimerkiksi vuosituhannen alussa Kiinasta levinnyt sars-koronavirus.

Riskiryhmät

Lapset ja korona

Kansainvälisten raporttien mukaan lapsilla todetut koronavirustartunnat ovat olleet hyvin lieväoireisia. Suomessa tilanne on hyvin samankaltainen.

Tarttuvuus

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Virus ei selviä pinnoilla pitkään, mutta se voi tarttua pintojen kautta, jos henkilö koskettelee kasvojaan sen jälkeen, kun on koskettanut pintaa, jolla on koronavirusta. Virus ei näyttäisi tarttuvan tehokkaasti ilman välityksellä, mistä kertoo sen tartuttavuutta kuvaava R0-luku.

Viruksen tarttuvuutta kuvaava R0-arvo kuvaa sitä, kuinka monta ihmistä yksi sairastunut voi tartuttaa. Arviot koronaviruksen R-luvusta vaihtelevat, mutta sen on arvioitu olevan 1,3:n ja 4:n välillä. Lukemaa voi myös kontrolloida, kuten monissa maissa on tehty tiukoilla rajoitustoimenpiteillä.

Suomen hallituksen rajoitukset, kuten Uudenmaan eristäminen, ravintoloiden ja koulujen sulkeminen sekä joukkokokoontumisten kieltäminen ovat johtaneet siihen, että R-luku on laskenut parhaimmillaan alle yhden. Se tarkoittaa sitä, että uusien tautitapausten määrä lähtee laskuun.

Lääkekehitys

Lääkekehitys uutta koronavirusta varten on hyvässä vauhdissa aiemman tutkimuksen avulla. Käynnissä on useita erilaisia hoitovaihtoehtojen tutkimuksia, joista yksi on Suomessakin käynnistetty toipilasplasmahoito. Hoidossa covid-19-taudin sairastaneen henkilön verestä erotetaan vasta-aineita sisältävää plasmaa, jota annetaan tautia vakavasti sairastavalle henkilölle.