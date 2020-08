Tautiekologi Tuomas Aivelo varoittaa rajoitusten purkamisista: Ihmisten on yhä syytä olla varuillaan – "Mitä tapahtuu syksyllä, kun sataa räntää ja ihmiset ovat sisätiloissa?"

– En sinänsä ole tällä hetkellä huolestunut. Vaikuttaa siltä, että tilanne on vieläkin varsin hyvin hallinnassa. Niin sikäli mahdollisuuksia rajoitusten purkamiselle on. Mutta on hyvä kysymys, mitä tapahtuu parin kuukauden päästä. Kesällä on helppoa, kun ihmiset ovat ulkotiloissa ja lomilla. Mutta mitä tapahtuu myöhemmin syksyllä, kun on loskaista, sataa räntää ja ihmiset ovat enemmän sisätiloissa, Aivelo pohtii MTV Uutiset Livessä.