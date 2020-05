4 ydinkohtaa: Hallitus vääntää jättimäärästä koronarajoitusten purkutoimia – nämä asiat neuvottelujen sisällöstä nyt tiedetään

Ennakkotieto on, että hallitus tarkastelee sunnuntaina rajoitustoimien kokonaisuutta. Tärkeä työkalu rajoitusten purkamisessa on valtiovarainministeriön kansliapäällikön Martti Hetemäen työryhmän raportti.

Työryhmä on laatinut hallituksen neuvottelujen pohjaksi suunnitelman siitä, miten Suomi pääsee ulos koronakriisistä. Raportti on yli 80-sivuinen.

1. Tarkastelussa kokonaisuus

Kokonaisarvio rajoitustoimien purkamisesta on tarkoitus saada tänään valmiiksi tai ainakin hyvin pitkälle. Hallitus tiedottaa linjauksista illalla aikaisintaan kello 18.

2. Jatkuuko poikkeustila?

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti totesi Säätytalolle sunnuntaiaamuna mennessään, että tänään on keskusteltava siitä, onko poikkeustilan jatkamiselle yhä perusteita. Hänen mukaansa nyt on pyrittävä vähentämään valmiuslain nojalle tehtyjen toimien käyttöä.

– Katsotaan nyt. Tilannehan on vielä vakava, eli täytyy katsoa huolella, Pöysti sanoi.

3. Ravintoloiden tukipaketti eduskunnalle ensi viikolla

Pääministeri Sanna Marinin(sd.) mukaan ravintoloille tarkoitettu tukipaketti on hänen tietojensa mukaan menossa eduskunnan käsittelyyn ensi viikon aikana.

Ravintolat on määrätty pysymään kiinni toukokuun loppuun asti. Eduskunta on todennut, että ravintoloita pitää tukea tilanteessa, jossa niiden elinkeinotoimintaa on rajoitettu lailla.