Asiantuntijaryhmän raju ehdotus: Koronavirus pitää tukahduttaa Suomesta kokonaan – ”...ja se pitää tehdä nyt”

Yli 50 tutkijan ja asiantuntijan ryhmä tyrmää näkemyksen tänään julkaistussa kannanotossaan. Kirjeen on allekirjoittanut joukko lääkäreitä, tutkijoita ja talousasiantuntijoita. He edustavat kirjeessä itseään, eivätkä esimerkiksi työnantajiensa näkemyksiä.

Asiantuntijaryhmän mukaan Suomi on tienhaarassa: nyt pitää valita hidastetaanko vai tukahdutetaanko epidemiaa. Tukahdutus on allekirjoittaneiden mielestä mahdollista ja “ylivoimaisesti paras vaihtoehto” sekä kansanterveyden että talouden kannalta.

Hidastamisen strategia ylläpitää ihmisten epävarmuutta ja on haitallista myös taloudelle, asiantuntijat kirjoittavat. Ihmiset saattavat myös väsähtää rajoituksiin, joita yhteiskunnassa on pidettävä yllä pitkällisesti.

Tukahdutus käytössä muissakin maissa

Näiden maiden välillä on asiantuntijanäkemyksen mukaan luvassa “varsin todennäköisesti myös vapaampi matkustaminen”, joka osaltaan elvyttää taloutta.

– Tavoitteenamme täytyy nyt olla uusien tartuntatapauksien määrän painaminen nopeasti ja määrätietoisesti lähelle nollaa. Kun tartuntojen määrä on saatu pieneksi, yksittäiset tautitapaukset ja tartuntaketjut on varsin helppo löytää, jäljittää ja kitkeä heti, kun testauskapasiteetti ja tartuntaseuranta on turvattu. Näin saamme ehkäistyä uudet epidemia-aallot.