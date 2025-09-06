Espoon Suurpellon murhan uhri oli raskaana – pelkäsi ex-miestään

Espoon Suurpellon murhan uhri pelkäsi entistä miestään. Syntymättömän lapsen isä kertoo MTV Uutisille, että taustalla oli sukulaisuussuhteisiin liittyviä seikkoja.

MTV Uutiset on keskustellut miehen kanssa, joka kertoo olevansa naisen syntymättömän lapsen isä. Hän on pystynyt esittämään kertomuksensa tueksi aineistoa, joka tukee hänen kertomustaan. Miehen kertoman mukaan raskaus oli kestänyt jo useamman kuukauden.

Turkissa asuva mies kertoo, että murhasta epäilty mies on hänen enonsa.

– Hän tappoi rakastamani naisen ja vauvamme, hän kirjoittaa MTV Uutisille lähettämässään viestissä.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin, että henkirikoksen taustalla olisi se, että entisen puolison tulo raskaaksi sukulaiselle olisi ollut teosta epäillyn mielestä häntä häpäisevää. Miehen ja hänen entisen vaimonsa ero oli tullut voimaan viime vuoden joulukuussa.

Miten mies löysi pelossa elävän entisen puolisonsa?

Varkautelainen, nelikymppinen pizzeriayrittäjä vangittiin tällä viikolla epäiltynä kolmikymppisen entisen vaimonsa murhasta. Nainen ammuttiin espoolaistalon rapussa hänen lastensa katsellessa.

Syntymättömän lapsen isä ihmettelee, miten ampuja onnistui löytämään naisen kotiin, vaikka tämä oli salannut osoitteensa.

Mies on sitä mieltä, että viranomaisten olisi pitänyt ryhtyä aiemmin toimiin naisen turvaamiseksi ja poliisi on näin osasyyllinen tapahtuneeseen. Ampujan hän haluaa elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

Ex-aviomiestä epäiltiin jo rikoksista

MTV Uutiset on nähnyt asiakirjan, jonka mukaan murhasta epäiltyä vangittua miestä on epäilty ammutun naisen vainoamisesta ja tähän kohdistetusta laittomasta uhkauksesta.

Nainen uskoi miehen seuraavan naisen liikkeitä jäljityslaitteen avulla ja kertoi tämän uhkaavan tappajan palkkaamisella. MTV Uutisilla ei ole tietoa, onko mainittujen rikosepäilyjen tutkinta ollut yhä käynnissä viime viikolla.

Nainen oli viime kuussa hakenut lähestymiskieltoa omaksi ja lastensa turvaksi. Vaatimusta ei kuitenkaan koskaan saatu tiedoksi entiselle aviomiehelle. Sen päivän iltana, jona lähestymiskieltoa oli määrä käsitellä oikeudessa, nainen ammuttiin kuoliaaksi rappukäytäväänsä.

MTV Uutiset ei tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan uusia tietoja.

10:07 Rikostoimittajat: Murha espoolaisessa rappukäytävässä. Studiossa MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén sekä rikostoimittajat Pekka Lehtinen ja Miikka Hujanen.