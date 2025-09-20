Helsingin Hietalahdessa parvekkeelta pudonneen naisen asuinkumppani vangittiin taposta epäiltynä.

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut Helsingin Hietalahden parveketaposta epäillyn 59-vuotiaan miehen epäiltynä taposta.

Epäilty istui vangitsemisoikeudenkäynnin alussa avustajansa vieressä mediaan katsomatta. Parrakas mies oli pukeutunut valkoiseen t-paitaan.

Henkirikoksen tutkinnanjohtaja Juha Piippo kertoi MTV Uutisille vangitsemiskäsittelyn jälkeen, että vangitseminen tehtiin todennäköisin syin.

Poliisi pyrkii nyt selvittämään tapauksen kenties tärkeintä kysymystä kuulusteluin sekä taktisin ja teknisin keinoin.

– Se on epäselvää edelleen, mikä johti suoranaisesti siihen putoamiseen, mutta kokonaisarvion perusteella on aihetta epäillä, että epäillyllä olisi jotain osuutta asiaan.

Tapahtumahetkellä asunnossa ei ollut muita henkilöitä kuin nyt vangittu mies ja putoamisessa kuollut nainen.

Noin viisikymppinen nainen kuoli keskiviikkona alkuillasta pudottuaan parvekkeelta viidennestä kerroksesta.

Sekä uhri että nyt vangittu mies olivat asunnon asukkaita.

Tieto naisen kuolemasta tuli ulkopuolisen henkilön soittaman hätäpuhelun myötä.

Tutkinnanjohtaja Juha Piippo kertoo ulkopuolisen henkilön soittaneen naisen putoamisesta hätänumeroon. Asunnossa ei ollut tapahtumahetkellä muita henkilöitä kuin epäilty ja uhri.MTV Uutiset

Piippo kertoo, että epäiltyä on päästy kuulemaan, mutta ei paljastanut epäillyn puheiden sisältöä tai tarkkaa suhtautumista siihen, että häntä epäillään teosta.

– On hankala asettua epäillyn asemaan, kun kyse on näin vakavasta rikosepäilystä. Mutta varmaan mielessä liikkuu monenlaisia asioita, mutta suhtautuminen on ollut ihan asiallista, Piippo kertoi vangitsemiskäsittelyn jälkeen.

Vangitseminen käsiteltiin Pasilan poliisitalolla suljettuna istuntona. Lisäksi tuomari määräsi, että poliisitalon tiloissa ei saa kuvata. Sekä tutkinnanjohtaja että puolustus olivat toivoneet, että kuvausta ei sallita vedoten tutkinnan alkuvaiheeseen ja yksityisyyden suojaan.

Poliisi tutki asiaa ensin onnettomuutena, mutta kertoi perjantaina tutkivansa asiaa tappona.

Rikostaustaa

59-vuotiaalla miehellä on MTV:n selvityksen mukaan rikostaustaa.

Miehellä on tuomiot petoksesta ja ampuma-aserikoksesta vuosilta 2020 ja 2019.

Ampuma-aserikoksessa oli kyse siitä, että hän oli säilyttänyt asettaan ampuma-aselain vastaisesti jättämällä aseen pysäköityyn autoon.

Petoksessa oli kyse siitä, että mies oli erehdyttänyt Kelaa maksamaan hänelle perusteettomasti tukia noin 10 000 euron arvosta.

2000-luvun alussa miehen silloinen puoliso haki kahdesti lähestymiskieltoa miestä vastaan. Ensimmäisellä kerralla nainen perui hakemuksensa.

Vuosi tämän jälkeen oikeudessa käsiteltiin lähestymiskieltoasiaa uudestaan sekä myös lievää pahoinpitelyä ja laitonta uhkausta, joiden syytteen kuitenkin hylättiin.

Oikeuden mukaan pahoinpitelystä tai uhkauksesta ei ollut näyttöä.

Lähestymiskielto kuitenkin miehelle määrättiin naista ja vauvaa kohti muutaman kuukauden ajaksi.

Mies ei itse saapunut oikeuden käsittelyyn, joten asia ratkaistiin hakijan kertomuksen perusteella.

Uhannut heittää vauvan parvekkeelta

Nainen kertoi oikeudessa, että mies oli pahoinpidellyt häntä useaan otteeseen. Runsas vuosi ennen lähestymiskieltoa nainen oli joutunut sairaalaan pahoinpitelyn jälkeen ja tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

Naisen ollessa raskaana mies oli myös uhannut tappaa hänet ja vauvan, nainen kertoi oikeudessa.

Poliisi oli myös poistanut naisen heidän asunnostansa kahdesti.

Mies oli myös uhannut heittää heidän vauvansa alas neljännen kerroksen ikkunasta.

Nainen oli lähtenyt tuon tapahtuman jälkeen turvakotiin vauvansa kanssa.

2000-luvun alussa mies tuomittiin myös vesiliikennejuopumuksesta.