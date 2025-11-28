Käräjäoikeus alkaa käsitellä tänään Ratinan kauppakeskuksen edustalla heinäkuun alussa tapahtunutta joukkopuukotusta. Nuori mies ehti puukottaa neljää ihmistä, ennen kuin poliisi pysäytti hänet.
MTV Uutisten rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä Tampereen oikeustalolla. Tiedot päivittyvät tähän juttuun.
Syyttäjä vaatii 24-vuotiaalle miehelle rangaistusta kahdesta murhan yrityksestä ja kahdesta törkeästä pahoinpitelystä. Mies on Pirkanmaan käräjäoikeuden tiedotteen mukaan myöntänyt teot.
Mies kertoi poliisille motiiviksi sen, että "kaikki on samaa pahaa massaa häntä vastaan". Syyttäjä vaatii miehelle mielentilatutkimusta.
Uhrit olivat 34–52-vuotiaita. Heistä kolme on naisia ja yksi mies.
MTV:n tietojen mukaan syytetty ei itse tule henkilökohtaisesti paikan päälle. Hänen äitinsä kertoi MTV:n Rikospaikan haastattelussa, että poika on Vantaan vankilassa psykiatrisessa hoidossa.
Syytetyn puolustusasianajaja Kaarle Gummerus tarkentaa oikeussalin ulkopuolella, että syytetty on siirtynyt nyt Kylmäkosken vankilaan.
Päivittyvä seuranta alkaa videon alla
17:44 Ratinan puukottajan äiti romahti, kun hän kuuli poikansa teosta. Katso videolta ote äidin haastattelusta Rikospaikassa.
Kello 10.00
Nyt siirrytään puukotusvideoon.
Mies seisoo kadulla, lähtee yhtäkkiä juoksemaan ja puukottaa kahta naista. Hän juoksee nurkan taakse ja puukottaa sähköpotkulautanaista. Sitten hän kohtaa miehen ja puukottaa tätä.
Mies ehtii kävellä kadulla jonkin aikaa, kun vartijat piirittävät hänet. Hän nostaa kätensä ylös ja laskeutuu vatsalleen maahan. Poliisipartio ottaa hänet haltuun.
Mies pysyy rauhallisena maassa.
Nyt sama puukotusvideo katsotaan uudestaan.
Kello 9.55
Nyt oikeudessa katsotaan kuvaa tekovälineestä. Se on puukko, jossa on oranssimusta kahva. Syyttäjän mukaan syytetty osti sen Kalevan Prismasta kaksi päivää ennen tekoa.
Syyttäjä näyttää valvontanauhan siitä, kun mies asioi Prismassa.
Mies menee työkaluosastolle, ottaa käteensä kirveen ja tekee sillä lyöntiliikkeitä. Hän ottaa käteensä jonkin toisen työkalun, mutta laittaa sen takaisin hyllyyn. Sitten hän kokeilee isompaa kirvestä ja tämän jälkeen toista pienempää kirvestä. Hän tekee lyöntiliikkeitä välillä ja tepastelee edestakaisin hyllyn edustalla.
Mies poistuu hetkeksi kuvasta, mutta palaa työkaluhyllyn luo. Jälleen hän kokeilee käteensä kirvestä. Hän ottaa hyllystä puukkopakkauksen, mutta palauttaa sen paikoilleen.
Mies jatkaa työkalujen tarkastelua ja tutkii pitkään yhtä paketeista, valitsee lopulta sen ja lähtee pois.
Syyttäjä huomauttaa, etteivät kirveillä tehdyt lyöntiliikkeet viittaa ainakaan halonhakkuuseen.
Kello 9.50
Syyttäjän mukaan mies oli kertonut siskolleen haluavansa toteuttaa joukkoampumisen. Hän kertoi tahtovansa sen avulla uutisiin.
Mies oli myös pitkään ollut kiinnostunut joukkosurmista, kuten kouluampumista. Syyttäjän mukana hän oli suunnitellut myös joukkoampumista Tampereen Keskustorilla.
Puolustus myöntää, että syytetty oli kiinnostunut tällaisista asioista.
– Varmaan jonkin verran niistä fantasioinutkin. Mutta se, että hän olisi suunnitellut tällaista tekoa kiistetään, Gummerus sanoo.
Puolustuksen mukaan mies ei hankkinut puukkoa joukkosurmaamista varten.
Kello 9.40
Syyttäjä aloittaa asiaesittelyn.
Syytetyllä on ollut ennen tekoa huumeidenkäyttötaustaa ja mielenterveyden haasteita. Viimeisimmän kerran hän vapautui vankilasta viime helmikuussa.
Syyttäjän mukaan syytetty kävi Prismasta ostamassa veitsensä. Hän kokeili myös muita välineitä, kuten kirveitä ja teki syyttäjän mukaan niillä lyöntiliikkeitä. Lopulta mukaan lähti puukko.
Asumisyksikössään syytetty näytti puukkoa huonekaverilleen ja teki sillä lyöntiliikkeitä kysellen, mikä olisi paras tapa tappaa. Miehelle tuli myös tilanne huonekaverinsa kanssa, jolloin hän laittoi puukon tämän kaulalle. Tilanne ei johtanut kuitenkaan konkreettiseen väkivaltaan.
Mies kertoi myös siskolleen halustaan tappaa ihmisiä.
Tapahtumapäivänä syytetty lähti raitiovaunulla kohti Tampereen keskustaa tarkoituksenaan puukottaa ihmisiä. Ratikasta noustuaan hän lähti liikkeelle, pysähtyi ja palasi takaisin alkaen puukottaa ihmisiä.
Ensimmäisenä uhriksi joutui kaksi naista, sitten sähköpotkulautaa vuoraamassa ollut nainen ja viimeiseksi mies. Muutamissa sekunneissa paikalle tuli kauppakeskuksen vartijoita ja sattumalta myös toisella tehtävällä ollut poliisipartio, joka pysäytti miehen.
Mies otettiin kiinni. Syytetty ei vastustanut kiinniottoa.
Syyttäjän mukaan puukotukset tapahtuivat muutaman kymmenen sekunnin aikaikkunassa ja sadan metrin matkalla.
Syytetty on syyttäjän mukaan itse kertonut kuulusteluissa, että teon taustalla oli jonkinlainen turhautuminen.
Kello 9.33
Syytetty istuu vankilan videohuoneessa seuraamassa oikeudenkäyntiä. Hänen puolustajansa Kaarle Gummerus on paikalla oikeussalissa.
Vankilan huone näyttää jonkinlaiselta perhetapaamistilalta, sen seinillä on tarroja, joissa on raketteja, planeettoja ja tähtiä sekä eläimiä.
Syytetty katsoo pöydälle asetetulta padin kokoiselta ruudulta oikeussalin tapahtumia. Hänellä on edessään limupullo, jossa on vettä. Puolustajan puhuessa hän näyttää laittavan ylähuulensa alle nikotiinipussin.
Kello 9.28
Nyt puolustusasianajaja Kaarle Gummerus vastaa syytetyn puolesta syyttäjän vaateisiin.
Syytetty kiistää laittoman uhkauksen.
Hän kiistää murhan yritykset, mutta myöntää syyllistyneensä tapon yrityksiin. Hän myöntää toimineensa syytteen esittämällä tavalla, mutta kiistää tappamistarkoituksen.
– Hän on ikään kuin kriisiytynyt tuossa päivän aikana ja tunnetiloissa lähtenyt liikkeelle, Gummerus sanoo.
Törkeät pahoinpitelyt syytetty myöntää.
Gummeruksen mukaan syytetty ei halua itse tulla kuulluksi asiassa.
Kello 9.21
Kun kuvaushetki on ohi, mies laittaa paperit eteensä. Hänellä on tummat lyhyet hiukset.
Syyttäjä alkoi lukea syytettä. kahden murhan yrityksen ja kahden törkeän pahoinpitelyn lisäksi syyttäjä vaatii miehelle rangaistusta laittomasta uhkauksesta.
Uhreja on yhteensä viisi, neljä puukotuksen uhria ja yksi laittoman uhkauksen uhri.
Syyttäjän mukaan mies osti puukon kaksi päivää ennen tekoa. Hän puhui myös ihmisille halustaan vahingoittaa muita ihmisiä.
Mies lähti kaupungille 3. heinäkuuta nimenomaan vahingoittaakseen ihmisiä. Kaikki puukotuksen uhrit ovat hänelle entuudestaan tuntemattomia.
Kello 9.11
Syytetty on läsnä etäyhteyden kautta Kylmäkosken vankilasta Oikeudenkäynnin aluksi media sai kuvata hetken, syytetty peitteli kasvojaan paperinipulla.
Hän on pukeutunut vankilan vaatteisiin.
Kello 9.07
Oikeudenkäynti alkoi.
Kello 9.00
Syytetyn puolustaja Kaarle Gummerus kertoo salin ulkopuolella, että syytetty on Kylmäkosken vankilassa, eikä tule paikan päälle.
Kello 8.51
Hyvää huomenta Tampereelta!
Oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa kello 9. Paikalla on runsaasti mediaa.