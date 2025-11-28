Käräjäoikeus alkaa käsitellä tänään Ratinan kauppakeskuksen edustalla heinäkuun alussa tapahtunutta joukkopuukotusta. Nuori mies ehti puukottaa neljää ihmistä, ennen kuin poliisi pysäytti hänet.

MTV Uutisten rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä Tampereen oikeustalolla. Tiedot päivittyvät tähän juttuun.

Syyttäjä vaatii 24-vuotiaalle miehelle rangaistusta kahdesta murhan yrityksestä ja kahdesta törkeästä pahoinpitelystä. Mies on Pirkanmaan käräjäoikeuden tiedotteen mukaan myöntänyt teot.

Mies kertoi poliisille motiiviksi sen, että "kaikki on samaa pahaa massaa häntä vastaan". Syyttäjä vaatii miehelle mielentilatutkimusta.

Uhrit olivat 34–52-vuotiaita. Heistä kolme on naisia ja yksi mies.

MTV:n tietojen mukaan syytetty ei itse tule henkilökohtaisesti paikan päälle. Hänen äitinsä kertoi MTV:n Rikospaikan haastattelussa, että poika on Vantaan vankilassa psykiatrisessa hoidossa.

Syytetyn puolustusasianajaja Kaarle Gummerus tarkentaa oikeussalin ulkopuolella, että syytetty on siirtynyt nyt Kylmäkosken vankilaan.

17:44

Kello 10.00

Nyt siirrytään puukotusvideoon.

Mies seisoo kadulla, lähtee yhtäkkiä juoksemaan ja puukottaa kahta naista. Hän juoksee nurkan taakse ja puukottaa sähköpotkulautanaista. Sitten hän kohtaa miehen ja puukottaa tätä.

Mies ehtii kävellä kadulla jonkin aikaa, kun vartijat piirittävät hänet. Hän nostaa kätensä ylös ja laskeutuu vatsalleen maahan. Poliisipartio ottaa hänet haltuun.