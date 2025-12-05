Helsingin hovioikeus on pitänyt ennallaan käräjäoikeuden tuomion Ullanlinnan murhajutussa.

Helsingin hovioikeus tuomitsi perjantaina psykiatrimiehen elinkautiseen vaimonsa murhasta Helsingin Ullanlinnassa. Henkirikos tapahtui yöaikaan pariskunnan kotona joulukuussa 2022.

Myös Helsingin käräjäoikeus oli aiemmin tuominnut Roope Bob Tikkasen, 51, murhasta elinkautiseen. Käräjäoikeuden tapaan hovioikeus katsoi, että Tikkanen oli tekohetkellä syyntakeinen eli ymmärsi tekonsa ja sen seuraukset.

Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden tuomion syyksilukemisen. Käräjätuomion mukaan mies aiheutti vaimonsa kuoleman lyömällä tätä useita kertoja voimakkaasti päähän jollain esineellä. Käräjäoikeus katsoi henkirikoksen olleen erityisen raaka ja julma. Sen mukaan jutussa ei kuitenkaan saatu näyttöä siitä, että mies olisi ennalta suunnitellut tekoa tai valmistautunut siihen.

Syyttäjä vaati hovissa, että hovioikeus katsoisi murhan olleen ennalta suunniteltu. Hovioikeus kuitenkin katsoi käräjäoikeuden tapaan, ettei näyttöä teon suunnitelmallisuudesta saatu.

Jäi kiinni ruumiskäärön kanssa

Mies murhasi vaimonsa torstain ja perjantain välisenä yönä 15.–16. joulukuuta 2022. Teon jälkeen mies oikeuden mukaan kääri naisen ruumiin mattoon, siirsi sen parvekkeelle ja siivosi verijäljet.

Naisen katoaminen tuli ilmi perjantaiaamuna, kun hän ei saapunut työpaikalleen. Naisen läheisiä meni käymään Ullanlinnan asunnossa, missä Tikkanen käyttäytyi heidän mukaansa rauhallisesti, mutta vältteli katsomasta heitä silmiin.

Tikkanen ilmoitti vaimonsa kadonneeksi iltapäiväkahden jälkeen. Naisen läheisiä kävi asunnolla uudestaan iltakahdeksan jälkeen. Poliisipartio tuli paikalle hieman ennen kymmentä, jolloin he jututtivat miestä. He eivät kuitenkaan tutkineet asuntoa tarkemmin, koska mies oli sanonut olevansa väsynyt ja pyytänyt heitä palaamaan aamulla.

Lauantaiaamuna Tikkanen oli siirtämässä vaimonsa ruumiin sisältänyttä mattokääröä autoonsa, kun hänestä ilmoitettiin hätäkeskukseen. Mies otettiin kiinni puoli kymmenen aikaan aamulla.

Vaati uutta mielentilatutkimusta

Tikkanen vaati hovivalituksessaan murhasyytteen hylkäämistä. Hän katsoi valituksessaan, että jos hovioikeus päätyisi antamaan asiassa langettavan tuomion, kyse voisi enintään olla kuolemantuottamuksesta.