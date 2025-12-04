Syyttäjän mukaan seitsemänkymppiset vanhemmat olivat tulleet auttamaan poikaansa, kun tämä kävi täysin yllättäen heidän kimppuunsa.

Vanhempansa Jyväskylässä tammikuussa murhannut kolmikymppinen mies oli tekoaikaan syyntakeeton eli ei ymmärtänyt tekoaan, selviää Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomiosta. Oikeus jätti miehen tuomitsematta rangaistukseen. Hänet on määrätty tahdosta riippumattomaan hoitoon.



Miehen 75-vuotias isä ja 74-vuotias äiti menivät 2. tammikuuta poikansa asunnolle Jyväskylän Kangaslammella. Oikeuden mukaan poika kävi asunnon keittiössä täysin yllättäen isänsä kimppuun ja viilsi tätä linkkuveitsellä kaulaan.



Isä yritti puolustautua ja sai toiseen kämmenselkäänsä syvän viiltohaavan. Poika viilsi myös isänsä niskaan pitkän ja syvän viiltohaavan. Jossain kohtaa isä kaatui olohuoneen puolelle, mistä poika raahasi hänet eteiseen ja jätti hänet lattialle vertavuotavana.



Äiti ryhtyi huutamaan apua, jolloin poika viilsi häntä kaulaan. Äiti kaatui lattialle, jolloin poika vielä löi häntä paistinraudalla takaraivoon sekä ruuvimeisselillä selkään.

Poika kiisti murhasyytteet

Poika kiisti murhasyytteet ja katsoi syyllistyneensä kahteen tappoon. Hän myönsi väkivallan, mutta kiisti, että teot olisivat olleet erityisen raakoja, julmia tai kokonaisuutena arvostellen törkeitä muun muassa siksi, ettei kuolemaan johtanut väkivalta pojan mukaan kestänyt pitkään.



Käräjäoikeus oli eri mieltä. Oikeuden mukaan väkivalta oli uhreille täysin yllätyksellistä ja provosoimatonta. Syyttäjän mukaan vanhemmat olivat tapahtumapäivänä tulleet poikansa luo auttamaan tätä.



–- (Syytetty) on jatkanut surmaamisväkivaltaa uhrien muista vammoista pääteltävissä olevista puolustautumisyrityksistä huolimatta. Uhrien puolustautumisvammat osoittavat myös sitä, että uhrit ovat ymmärtäneet heihin kohdistuvan hyökkäyksen, tuomiossa kirjoitettiin.



Oikeuden mukaan kumpikaan uhreista ei myöskään kuollut välittömästi väkivallan seurauksena, vaan heidän kärsimyksensä pitkittyi.



Mies ei antanut oikeudessa mitään syytä teolleen. Esitutkinnassa kuullut poliisit kertoivat, että murrettuaan asunnon oven he löysivät miehen sängystään makaamasta ja uhrit lattialta. Samassa talossa asuneet naapurit kuvailivat miehen käytöksen muuttuneen viime vuosina omituiseksi.



Käräjäoikeus antoi tuomionsa viime kuussa.