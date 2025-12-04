Äitinsä murhasta Vantaalla syytetty mies oli tekoaikaan syyntakeeton eli ei ymmärtänyt tekoaan, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus kertoi torstaina.



28-vuotias mies surmasi äitinsä heidän yhteisessä kodissaan viime itsenäisyyspäivänä. Syyttäjän mukaan mies käytti teossa erittäin voimakasta ja runsasta väkivaltaa. Mies oli syyttäjän mukaan lyönyt uhria lukuisia kertoja nyrkillä päähän, tallonut uhria rintakehän alueelle sekä kuristanut tätä kaulalta.

Mies soitti itse teon jälkeen hätäkeskukseen, ja poliisipartio otti hänet kiinni asunnosta. Oikeudessa hän kiisti syytteen murhasta ja katsoi syyllistyneensä tappoon. Hän sanoi, että tekoa oli edeltänyt riita.



Käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen murhaan, mutta syyntakeettomana hänet jätettiin tuomitsematta rangaistukseen.