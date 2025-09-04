HS: Espoossa tapettu nainen oli raskaana murhasta epäillyn ex-puolisonsa sukulaiselle

Espoon Suurpellon henkirikoksesta epäilty koki tulleensa häpäistyksi, kertoo Helsingin Sanomat.
Noin 30-vuotias raskaana ollut nainen kuoli henkirikoksen uhrina perjantaina 29. elokuuta. Teosta vangittiin tällä viikolla 44-vuotias mies, joka on naisen entinen aviopuoliso.
Henkirikoksen seurauksena menehtynyt nainen oli raskaana ex-aviopuolisonsa sukulaiselle, kertoo useasta eri lähteistä tapaukseen liittyviä tietoja hankkinut Helsingin Sanomat.
HS:n mukaan murhasta epäilty ex-mies oli mennyt pois tolaltaan saatuaan tietää asiasta ja kokenut tulleensa häpäistyksi sukulaistensa silmissä.
Poliisi uskoo henkirikoksen olleen suunniteltu ja pizzeriayrittäjänä työskennellyttä miestä epäillään todennäköisin syin murhasta.
Väkivallanteko tapahtui perjantai-iltana kerrostalon rappukäytävässä. Teko tehtiin käsiaseella.
Nainen pelkäsi ex-miestään
Lähisukulainen kertoo HS:lle tekijän ja uhrin välien olleen huonot ja riitaisat. Entisen avioparin ero astui voimaan viime vuoden joulukuussa.
Uhri muutti Varkaudesta Espooseen kesän aikana, sillä hän pelkäsi entistä miestään. Epäillyn kerrotaan viettäneen viime kuukausina aikaa pääkaupunkiseudulla.
Henkirikoksen uhrin tuntenut kertoo naisen saaneen uhkaviestejä ex-mieheltään ja hakeneen tälle lähestymiskieltoa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, toiveissaan saada ”turvajärjestelyjä”.
Hakemusta ei ehditty käsitellä ennen naisen kuolemaa.
Väkivaltainen rikos vuonna 2013
Entisen aviopuolisonsa henkirikoksesta epäillyllä miehellä on entuudestaan tilillään rikos, jonka seuraukset olivat uhrin näkökulmasta lopulliset.
Aiempi rikos tapahtui Varkaudessa vuonna 2013.
Mies oli ajanut pakettiautollaan jalankulkijan yli suojatiellä. Uhri sai onnettomuudessa erittäin vakavan aivovamman.