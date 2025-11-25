Oikeus päätti, että Kemijärven haulikkomurhaaja pääsee ehdonalaiseen 21 vankilavuoden jälkeen.

Vuonna 1982 syntynyt mies oli marraskuussa 2004 ampunut katkaistulla haulikolla entuudestaan tuntemaansa miestä lähietäisyydeltä kahdesti selkään ja lyönyt aseella otsaan.

Mies tuomittiin murhasta ja ampuma-aserikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Tuomioon sisältyvät myös miehen syyksi katsotut törkeä vapaudenriisto, vapaudenriisto, ryöstö ja ryöstön yritys sekä neljä pahoinpitelyä ja vahingontekoa.

Sittemmin tuomioon sisällytettiin myös miehen vuonna 2021 saamat tuomiot vankeusrangaistuksen aikana tehdyistä törkeästä pahoinpitelystä ja pahoinpitelystä.

Uusimisriskiä pidettiin korkeana

Miehen rikosten uusimisriski on arvioitu suureksi erityisesti hänen terveydentilansa vuoksi. Toisaalta miestä kuvaillaan hoitomyönteiseksi, jolla on ollut pidempään jatkunut hoitosuhde.

Helsingin hovioikeus toteaa ratkaisussaan, että mies ei enää vuoden 2017 jälkeen ole käyttäytynyt muita kohtaan väkivaltaisesti.

– Asiassa ei ole perustetta katsoa, että hänen käyttäytymisensä perusteella olisi olemassa ilmeinen vaara siitä, että hän vapauduttuaan syyllistyisi henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen, hovioikeus katsoi.

Mies pääsee ehdonalaiseen vapauteen ensi helmikuussa. Hän on vapautuessaan istunut vankeusrangaistustaan 21 vuotta.

Keskimäärin elinkautista vankeusrangaistusta istutaan 14 vuotta 9 kuukautta.