Vangittu mies kiistää Espoon murhaepäilyt

Teosta vangittu nelikymppinen mies on naisen entinen puoliso.

Espoossa tapahtuneesta murhasta epäilty mies kiistää syyllistyneensä murhaan. Asian kertoo MTV Uutisille miehen puolustus.

Nelikymppinen mies vangittiin tänään todennäköisin syin epäiltynä viime perjantaina Espoossa tapahtuneesta murhasta.

Puolustus ei tässä vaiheessa kommentoinut asiaa tarkemmin miehen puolesta. Se perustelee vaitonaisuutta sillä, että tutkinta on vasta alkuvaiheessa ja puolustus haluaa antaa poliisille mahdollisuuden tutkia asiaa rauhassa.

Puolustus ennakoi, että tutkintaan tulee liittymään paljon henkilöitä ja kieliä, mikä hidastaa tutkintaa. Poliisi vahvisti eilen uhrin ja epäillyn olevan ulkomaalaistaustaisia sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa velloi erilaisia virheellisiä epäiltyjä osallisten etnisestä taustasta.

Kolmikymppinen nainen ammuttiin kuoliaaksi Henttaan Suurpellossa sijaitsevan kerrostalon rappukäytävässä.

Teosta vangittu nelikymppinen mies on naisen entinen puoliso. Poliisi on tuoreeltaan kertonut MTV Uutisille, että miehen uskotaan esittäneen naiselle aiemmin uhkauksia. Miestä kohtaan on ollut myös vireillä lähestymiskielto.

Poliisin käsityksen mukaan nainen ammuttiin kuoliaaksi tämän kahden lapsen nähden. Tapahtuneella on myös silminnäkijöitä, joita poliisi on kuullut.

Poliisi on kertonut, että tutkii tekoa murhana, koska uskoo teon olleen ennalta suunniteltu ja erityisen raa’asti tehty.

Iltalehti ja Ilta-Sanomat kertoivat aiemmin, että heidän tietojensa mukaan nainen oli surmahetkellä raskaana uudelle kumppanilleen.