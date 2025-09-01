Poliisilta uutta tietoa Henttaan henkirikoksesta: "Teko tehtiin käsiaseella"

Poliisi esittää Espoossa tapahtuneesta henkirikoksesta epäiltyä miestä vangittavaksi.

Länsi-Uudenmaan poliisi jatkaa Henttaalla 29. elokuuta tapahtuneen epäillyn murhan tutkintaa. Poliisi esittää teosta epäiltyä miestä vangittavaksi tiistaina 2. syyskuuta.

Väkivallanteko tapahtui perjantai-iltana kello 20.05 kerrostalon rappukäytävässä. Noin 30-vuotias nainen menehtyi saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalle. Poliisi otti teosta epäillyn 40-vuotiaan miehen kiinni tapahtumapaikalla. Mies on naisen entinen puoliso.

− Teko tehtiin käsiaseella, joka on poliisin hallussa, kertoo tutkintaa johtava rikoskomisario Matti Högman.

Kuva tapahtumapaikalta.Lehtikuva

Tapahtumapaikalla oli uhrin lisäksi tämän kaksi lasta. He ovat viranomaisten tuen piirissä.

Tapahtumapaikan läheisyydessä oli myös muutamia sivullisia henkilöitä. Ampuma-aseella ampuminen asuintalon yhteydessä ja sivullisten läsnä ollessa aiheuttaa aina vaaratilanteen, poliisi toteaa. Poliisin tiedossa ei ole, että epäilty olisi esimerkiksi uhannut sivullisia aseella, eikä kukaan sivullinen loukkaantunut tilanteessa.

− Olemme kuulustelleet rikoksesta epäiltyä miestä viikonlopun aikana. Lisäksi olemme kuulleet silminnäkijöitä. Tämä työ jatkuu kuluvan viikon aikana, Högman sanoo.

Poliisi pyytää, että ne sivulliset henkilöt, joiden henkilöllisyys ei vielä ole poliisin tiedossa, mutta jotka näkivät teon tai sitä edeltäneet tapahtumat, ottaisivat yhteyttä poliisin sähköpostilla vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai soittamalla puhelinvastaajaan 0295 438 488.

Tapauksen tutkinta jatkuu rikosnimikkeellä murha, sillä poliisi uskoo teon olleen ennalta suunniteltu ja se tehtiin erityisen raa’alla tavalla.

Muun muassa sosiaalisessa mediassa on liikkunut erilaisia väitteitä epäillyn sekä uhrin taustasta. Esiin on lisäksi noussut väite siitä, että rikoksesta epäilty mies olisi romani. Poliisi vahvistaa, että sekä epäilty että uhri ovat ulkomaalaistaustaisia. Epäilty ei kuulu romaniyhteisöön.