Knutbyn lahkomurha on yksi Ruotsin rikoshistorian tunnetuimmista rikoksista. Maan johtavien rikosteknikoiden ja oikeuslääkäreiden avulla poliisitutkinnasta on nyt löytynyt puutteita lähes 22 vuotta myöhemmin. Tuomittiinko väärä henkilö murhasta?
Tammikuussa 2004 pastori Helge Fossmon vaimo Alexandra Fossmo löydettiin sängystään kuolleena. Samana yönä Fossmon perheen naapuri Daniel Linde yritettiin murhata. Lindeä ammuttiin päähän ja rintaan, mutta hän jäi henkiin
Kristillisen lahkon 26-vuotias lastenhoitaja Sara Svensson tuomittiin pastorin vaimon murhasta ja naapurin miehen murhayrityksestä. Svensson oli tunnustanut ampumisen heti.
Pastori Helge Fossmo tuomittiin elinkautiseen vankeuteen murhaan ja murhan yritykseen yllyttämisestä, vaikka hän kiistikin syyllisyytensä.
Nyt Aftonbladetin 200 sekuntia -ohjelma paljastaa, että Alexandra Fossmo saattoi olla kuollut jo siinä vaiheessa, kun Sara Svensson ampui häntä.
Aftonbladetin mukaan Svensson on kertonut tapahtuneesta aina samalla tavalla: Hän sanoo ampuneensa ensimmäisen laukauksensa kohti Alexandra Fossmon lantiota, ja että pastorinrouva makasi silloin täysin liikkumatta.
– Se oli kuin olisi ampunut hiekkasäkkiin.
Lonkan ampumahaava ei vuotanut verta
Uusien todisteiden mukaan Svensson ampui kolme laukausta Alexandraa kohti, mutta Fossmon sängystä löytyi viisi luodinreikää. Myös laukausten kulmat ovat ristiriitaisia.
Poliisi, joka saapui paikalle samana yönä, huomasi myös oudon verilätäkön sängyn alta, jossa Alexandra Fossmo makasi.
Aftonbladetin haastattelemat asiantuntijat uskovat, että verilätäkkö oli jo olemassa, kun Sara Svensson astui makuuhuoneeseen.
Lisäksi ihmetystä aiheuttaa Alexandra Fossmon lonkan ampumahaava. Se ei vuotanut verta.