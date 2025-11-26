Juuri nyt Avaa

Lisäksi ihmetystä aiheuttaa Alexandra Fossmon lonkan ampumahaava. Se ei vuotanut verta.

Aftonbladetin mukaan Svensson on kertonut tapahtuneesta aina samalla tavalla: Hän sanoo ampuneensa ensimmäisen laukauksensa kohti Alexandra Fossmon lantiota, ja että pastorinrouva makasi silloin täysin liikkumatta.

Nyt Aftonbladetin 200 sekuntia -ohjelma paljastaa, että Alexandra Fossmo saattoi olla kuollut jo siinä vaiheessa, kun Sara Svensson ampui häntä.

Pastori Helge Fossmo tuomittiin elinkautiseen vankeuteen murhaan ja murhan yritykseen yllyttämisestä, vaikka hän kiistikin syyllisyytensä.

Kristillisen lahkon 26-vuotias lastenhoitaja Sara Svensson tuomittiin pastorin vaimon murhasta ja naapurin miehen murhayrityksestä. Svensson oli tunnustanut ampumisen heti.

Tammikuussa 2004 pastori Helge Fossmon vaimo Alexandra Fossmo löydettiin sängystään kuolleena. Samana yönä Fossmon perheen naapuri Daniel Linde yritettiin murhata. Lindeä ammuttiin päähän ja rintaan, mutta hän jäi henkiin

Knutbyn lahkomurha on yksi Ruotsin rikoshistorian tunnetuimmista rikoksista. Maan johtavien rikosteknikoiden ja oikeuslääkäreiden avulla poliisitutkinnasta on nyt löytynyt puutteita lähes 22 vuotta myöhemmin. Tuomittiinko väärä henkilö murhasta?

Katso video: Tuomittiinko syytön nainen yhdessä Ruotsin kuuluisimmista murhatapauksista?

Valtaisa käänne yhdessä Ruotsin kuuluisimmista murhista: Ampumisen tunnustanut Sara voikin olla syytön

Syyttäjä ei tee aloitetta tuomion purkamiseksi

Tapauksen syyttäjä Elin Blank sanoo, että niin käräjäoikeudessa kuin hovioikeudessa esitettiin aikanaan kaikki keskeinen todistusmateriaali. – Kiellän ehdottomasti väitteet tai vihjailut, että olisimme valehdelleet tai olleet esittämättä kaikkea todistusaineistoa.

– Tälle ei ole mitään perusteita, eikä poliisi tai syyttäjä tietenkään ole missään tapauksessa halunnut tuomita syytöntä ihmistä, sanoo kihlakunnansyyttäjä Blank TV4:lle .

"Uskoin tekeväni oikein"

Sara Svensson pääsi pois psykiatrisesta hoidosta vuonna 2011. Hän elää rauhallista elämää Keski-Ruotsissa, mutta on astunut Aftonbladetin tietojen myötä jälleen julkisuuteen.

– Tein sen, mitä Helge toivoi, kertoo nyt 48-vuotias Svensson TV4:n Efter fem -ohjelmassa .

– Uskoin toimivani oikein. Uskoin Jumalan haluavan sitä, mikä oli ihan sairasta, koska se niin kaukana siitä, millainen olen tänään.

Svenssonin tunnustus ei vastaa uusia rikosteknisiä ja oikeuslääketieteellisiä tuloksia, mutta hänen nopea tunnustuksensa saattoi olla syy siihen, että poliisin tutkinta jäi aikoinaan puutteelliseksi, arvioi tunnettu kriminologi Leif GW Persson .

Sara Svensson tuomittiin Knutby-murhasta ja murhanyrityksestä pakkohoitoon psykiatriseen sairaalaan, koska hänet katsottiin syyntakeettomaksi. Nyt Svensson sanoo olevansa toinen ihminen kuin parikymmentä vuotta sitten.MTV

Fanaattista uskoa ja raakaa väkivaltaa

Yllytyksestä murhaan ja murhan yritykseen tuomittu pastori Helge Fossmo vapautui vankilasta 18 vuoden jälkeen vuonna 2022. Hän on vaihtanut sittemmin sukunimensä.