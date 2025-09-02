Mies vangittiin Espoon Henttaan murhasta epäiltynä

LK Espoo Henttaa murha 2 01092025
Henkirikos tapahtui espoolaisessa rappukäytävässä. Lehtikuva
Julkaistu 15 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Ville Eklund

ville.eklund@mtv.fi

Varkaudessa kirjoilla oleva mies vangittiin Espoon murhasta epäiltynä.

Mies määrättiin vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä Espoon Henttaan viimeperjantaisesta murhasta.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus kielsi kuvaamisen oikeussalissa. 

Lue myös: Pienet lapset näkivät, kun heidän äitinsä ammuttiin Espoossa

Nelikymppinen mies määrättiin vangittavaksi epäiltynä entisen kumppaninsa murhasta. Miehen epäillään ampuneen kolmikymppisen naisen espoolaiskerrostalon rappukäytävässä tämän lasten nähden. Epäillyn ja uhrin välillä oli vireillä lähestymiskielto. Poliisin käsityksen mukaan mies olisi esittänyt uhkauksia naista kohtaan.

Poliisi on kertonut, että tutkii tekoa murhana, koska uskoo teon olleen ennalta suunniteltu ja erityisen raa’asti tehty.

Teosta epäilty mies on kirjoilla Varkaudessa. Henkirikos tapahtui usean sadan kilometrin päässä Espoossa.

Lue myös: Poliisilta uutta tietoa Henttaan henkirikoksesta: "Teko tehtiin käsiaseella"

Lisää aiheesta:

Espoon murhaepäiltyä vaaditaan vangittavaksiVaimonsa murhasta epäilty mies vangittiin Tampereella – poliisi kuvaili tekoa julmaksi ja raa'aksiLohjan epäillyt murhaajat vangittiinKoulupojan murhasta Helsingin Arabianrannassa epäiltyä esitetään vangittavaksiTämä Arabianrannan murhaepäillystä tiedetään nyt – epäilty mies ei asunut rikosasunnossaEx-puolisonsa julmasta murhasta epäilty mies vangittiin Tampereella
HenkirikoksetEspooPoliisiRikos

Tuoreimmat aiheesta

Henkirikokset