Mies vangittiin Espoon Henttaan murhasta epäiltynä

Varkaudessa kirjoilla oleva mies vangittiin Espoon murhasta epäiltynä.
Mies määrättiin vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä Espoon Henttaan viimeperjantaisesta murhasta.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus kielsi kuvaamisen oikeussalissa.
Nelikymppinen mies määrättiin vangittavaksi epäiltynä entisen kumppaninsa murhasta. Miehen epäillään ampuneen kolmikymppisen naisen espoolaiskerrostalon rappukäytävässä tämän lasten nähden. Epäillyn ja uhrin välillä oli vireillä lähestymiskielto. Poliisin käsityksen mukaan mies olisi esittänyt uhkauksia naista kohtaan.
Poliisi on kertonut, että tutkii tekoa murhana, koska uskoo teon olleen ennalta suunniteltu ja erityisen raa’asti tehty.
Teosta epäilty mies on kirjoilla Varkaudessa. Henkirikos tapahtui usean sadan kilometrin päässä Espoossa.