Erikoislääkärin surullinen kohtaaminen lapsen äidin kanssa kertoo, miten vaarallista suomalaisten suhtautuminen lihavuuteen on

Lääketieteen tohtori ja naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Emilia Huvinen pitää nykyistä lihavuushäpeää virheellisenä ja jopa vaarallisena. Hänen tuoreen kirjansa Paskat geenit ideana on kertoa ylipainon ja lihavuuden biologisista taustoista.

– Tässähän on kyse oikeasti kroonisesta sairaudesta, eikä mistään itsekurin puutteesta, Huvinen sanoo.

– Se on kaiken lisäksi tosi vaarallista, Huvinen sanoo.

Mikä ylipainoon sitten vaikuttaa? Perinnöllisyys on iso osatekijä, mutta syyt ovat moninaisia.

Kun kehon tarkkaan sääntelysysteemiin tulee ongelmia ja painotermostaatti menee vika-asentoon, sitä on todella vaikea vastustaa, hän jatkaa.

Huvinen: Kyse ei ole tahdonvoiman puutteesta, päinvastoin

– Totta kai puhutaan, mikä tahdonvoiman osuus siinä on. Kokemukseni mukaan ihmisellä, joka kamppailee painonsa kanssa – tai on kamppaillut koko elämänsä – on tahdonvoimaa enemmän.