Valtaosa vastaajista kokee, että suomalaisessa yhteiskunnassa on liikaa painoon liittyviä paineita.

Suomalaiset kokevat painoon liittyviä paineita ja epäasiallista kohtelua laajasti, selviää sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alaisen työryhmän kyselystä.

Vastaajista noin joka viides kokee painonsa vuoksi epäasiallista kohtelua. Kyselyn mukaan painoon liittyvä arvostelu, syrjintä ja epäasiallinen kohtelu kasvavat jyrkästi painoindeksin noustessa.

Vastaajista, joiden painoindeksi (BMI) on yli 30, noin joka kolmas on kokenut syrjintää tai epäasiallista kohtelua ja vielä suurempi osa arvostelua.

Lisäksi lähes puolet moittii itseään painonsa vuoksi. Arvostelua tapahtuu erityisesti korkeimman painoindeksin ryhmissä.

Vähennetään lihavuuden stigmaa -työryhmän kyselyn toteutti Taloustutkimus kesäkuussa, ja siihen vastasi yli 1 700 ihmistä. Aineisto on edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen suhteen.

Työryhmä on työskennellyt lähes vuoden ajan osana hallitusohjelmaan kuuluvaa kansallista Terveydeksi-ohjelmaa.

Työryhmä kehittää vaikuttamistoimia, ohjeistuksia ja ammattilaisten koulutusta, joilla herätellään huomaamaan stigman olemassaoloa ja voidaan muuttaa tapaa, jolla painosta ja lihavuudesta puhutaan ja viestitään.

