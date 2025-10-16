Seiväshyppääjä Wilma Murto avautuu painoon ja kehonkuvaan liittyvistä vaikeuksistaan Yli kaiken -uutuuskirjassa.

– Paino oli oikeastaan Wilman ainoa tabu, seiväshyppääjän isä Matti Murto toteaa tyttärensä nuoruusvuosista Hippo Taatilan kirjoittamassa teoksessa.

Usein toistuneet kommentit ulkonäöstä ja painosta jättivät syvät jäljet Murtoon, joka rikkoi lupaavana teinihyppääjänä muun muassa nuorten ME-lukemat. Järkytyksekseen hän törmäsi viittauksiin painostaan jopa kesällä 2022 voittamansa EM-kullan jälkimainingeissa.

Kirjassa mainitaan erityisesti alkuvuosi 2018, jolloin Murto harjoitteli yhdessä lajin silloisen Suomen ykköstähden Minna Nikkasen kanssa Turussa. Nikkanen tunnettiin äärimmäisen tunnollisena harjoittelijana.

Minä olen huono urheilija, Wilma ajatteli yhä useammin. Ei hän pystynyt tekemään samoja asioita samalla tavalla kuin Minna. Ei pystynyt eikä osannut.

Tuolloin Murto oli saanut kuulla viikoittaisia kommentteja painostaan vuoden tai kahden ajan. "Kilo tai kaksi pois" oli hänelle tuttu huomautus.

Murto etsi apua ja tutustui Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön silloiseen vastaavaan urheilupsykologiin Hannaleena Ronkaiseen, jonka mukaan nuoren urheilijan kiinnostus omaa kehoaan kohtaan on täysin luonnollista. Sen sijaan toisen kehon kommentointi on väärin ja vahingollista.

– Wilman suhtautuminen painoonsa oli hetkittäin pakonomaista, Ronkainen puhuu kirjassa, Murron luvalla.

Murto kertoo eläneensä jatkuvassa näläntunteessa, kun paine painonpudotukseen oli krooninen. Eräänä iltana hän ahmi lähes paketillisen paahtoleipää keittiössään.

Wilmaa ällötti ja hävetti. Järsivä näläntunne oli muuntunut hetkessä turvotuksentunteeksi. Pahinta oli hallinnantunteen menettäminen.

Samaa kautta se tulisi ulos kuin mistä se oli sisään mennytkin.

Kirjan mukaan Murto oli jo astelemassa vessaan, mutta tuli toisiin aatoksiin.

Jokin ratkaisu oli löydettävä.

Ronkainen oli näihin aikoihin lausunut Murrolle sanat, jotka hätkähdyttivät seiväslupausta.

– Minulle herää huoli suhteestasi kehoon ja syömiseen, herää huoli myös jaksamisestasi ja siitä, miten näet itsesi. Kuulostaa ikään kuin olisit oman kehosi vanki.

Apua aamupuurosta

Kirjassa mainitaan myös toinen merkittävä hahmo, joka on auttanut Murtoa haasteissa painon ja kehonkuvan kanssa. Hän on sosiaalisesta mediasta tuttu ravintoterapeutti Jamie Wright.

Wright sai Murrolta viestin heinäkuussa 2019. Hän oli naurahtanut Murron valmentajien laskelmille siitä, kuinka paljon nopeampia hyppääjä olisi, jos hän pudottaisi pari kiloa.

– Sanoin, että ravintopuoli tulee olemaan se helpoin osa tässä. Tärkein työ tehdään hänen sisäisen narratiivinsa kanssa. Wilma halusi karata julkisuuden valokeilaa ja kutistua, kun taas minä näin, että tehtävämme oli palauttaa Wilma pisteeseen, jossa hän saisi olla oma itsensä, Wright kertoo.

Wright lähetti Murrolle myös henkilökohtaisen ravinto-ohjelman. Sen ankkurina toimi runsas aamupuuro.

Wilma ei laittanut aamuisin kattilaan enää yhden desimitan verran kaurahiutaleita, vaan kolme. Esteettinen Instagram-puurolautasellinen paisui vadilliseksi, ja Jamie vannotti, että syöt muuten lautasen tyhjäksi joka ikistä lusikallista myöten.

– Nälkä oli poissa, uni alkoi tulla pyytämättä. Wilma palautui edellisen päivän rasituksista, oli virkeä aamulla herätessään ja nautti taas aamurutiineistaan, Wright kehuu.

Tämän lisäksi Murto piti näkemästään, kun katsoi peiliin.

Elokuun tullen Wilma lähes itki liikutuksesta todettuaan, ettei ollut hetkeen kokenut oloaan nälkäiseksi.

– Kun hän viimein onnistui murtautumaan hämmennyksensä pauloista ja vaalimaan uudelleen suhdettaan itseensä, hän rakastui jälleen seiväshyppyyn ja loppu on historiaa, Wright summaa kirjassa.

Lainaukset ovat perjantaina ilmestyvästä kirjasta Yli kaiken – Wilma Murto (Tammi).