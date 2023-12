Jo joka kolmas keski-ikäinen suomalainen on lihava – miksi ja mitä asialle voidaan tehdä?

Suomalaisten paino on noussut jo pidemmän aikaa, mutta varsinkin viime vuosina osa on lihonnut kiihtyvällä tahdilla.

– Keski-ikäisistä joka kolmas on jo lihava. Ensimmäistä kertaa naiset pärjäävät tässä kisassa valitettavasti paremmin kuin miehet, THL:n tutkimusjohtaja, dosentti Annamari Lundqvist sanoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Katso yllä olevalta videolta, mitä mieltä lihavuustutkija on kehopositiivisuudesta ja miten tulevaisuuden lääkäreitä koulutetaan puhumaan painosta potilaiden kanssa. Koko Huomenta Suomen keskustelun voit katsoa artikkelin lopusta löytyvältä videolta.

Onko olemassa terveellistä ylipainoa?

"Terve lihavuus" on todennäköisempää nuorena, mutta mitä iäkkäämmäksi tulee ja mitä pidempään lihavuus on jatkunut, sitä harvalukuisemmaksi terve lihavuus tulee Pietiläisen mukaan.

Miksi suomalaiset lihovat ja mitä asialle voidaan tehdä?

Annamari Lundqvistin mukaan yhteiskuntamme ja elinympäristömme tekee lihomisen todella helpoksi – kiloja vastaan on todella vaikeaa taistella.

– Perimämme on sellainen, että se yrittää ottaa ravinnosta irti kaiken energian, mikä on mahdollista, Lundqvist kertoo.

Yhteiskunnassa on tarjolla paljon runsasenergistä ravintoa edullisesti, työ ei ole enää niin fyysisesti vaativaa ja terveyden kannalta hyvien valintojen tekeminen vaatii suunnitelmallisuutta ja miettimistä.

– Maailmalta on hyviä esimerkkejä siitä, että on pystytty hillitsemään runsaasti energiaa tai sokeria sisältävien elintarvikkeiden kulutusta siten, että niille on laitettu terveysperusteinen vero, Lundqvist kertoo.