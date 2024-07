Puolustusalan yritys Nammo kertoo, että siihen ei ole kohdistunut uhkaa Suomessa – Patria ei suostu kommentoimaan

Kesällä on uutisoitu mahdollisista salamurha-aikeista, joita Venäjä olisi kohdistamassa keskeisten puolustusalan yritysten toimijoihin Euroopassa. Miten uutisiin on reagoitu suomalaisessa puolustusteollisuudessa?

Patrian ja osin suomalaisomisteisen Nammon valmistamaa puolustusmateriaalia on toimitettu Ukrainalle. Puolustusvoimat on toimittanut Ukrainaan esimerkiksi Patrian panssaroituja sotilasajoneuvoja, ja Nammo tuottaa Ukrainan sodassa kipeästi tarvittavia 155 millimetrin tykistöammuksia.

Suojelupoliisin (supo) viestinnästä kerrotaan STT:lle, että se on viimeksi varoittanut Venäjän entistä aggressiivisemmasta vaikuttamisesta tämän vuoden maaliskuussa. Sotilasliitto Nato antoi toukokuun alussa oman julkisen varoituksensa Venäjän sabotaasiuhasta. Supon mukaan varoitus kuvaa hyvin nykyistä tilannetta, jossa Venäjän toiminta on yhä röyhkeämpää.

Venäjällä kyky toteuttaa salamurhia Euroopassa

– Näyttöä on siitä, että Venäjä on tehnyt ja toteuttanut salamurhia Euroopassa Venäjän sisäisiin asioihin liittyen. Eli sillä on kykyä ja intressejä toteuttaa tällaisia tekoja. Täytyy kuitenkin sanoa, että mikäli he tällaista laajentaisivat eurooppalaisia toimijoita kohtaa, se olisi selkeä ja huomattava eskalaatio.