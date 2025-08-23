Venäjän ilmatorjunta sanoo estäneensä Moskovaan suunnatun lennokki-iskun – useita lentokenttiä suljettu

Venäjän puolustusministeriön mukaan se on torjunut 32 lennokkia useilla alueilla maan keskiosissa. Kuvituskuva.
Julkaistu 23.08.2025 21:21
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

Venäjän ilmatorjunta on pudottanut tänään lauantaina Moskovaan matkalla olleen lennokin, uutistoimisto Reuters kertoo.

Moskovalaisasiantuntijat tutkivat parhaillaan lennokin jäänteitä maassa. Asiasta kertoo Reutersin mukaan Moskovan pormestari Sergei Sobyanin Telegramissa.

Venäjän ilmailuviraston Rosaviatsian mukaan useat Keski-Venäjän lentokentät keskeyttivät toimintansa ilmatilan turvallisuushuolien vuoksi. 

Pietarin lentokentän viranomaiset ilmoittivat, että kymmeniä lentoja on viivästynyt.

Venäjän puolustusministeriön mukaan maan ilmatorjuntayksiköt ovat kolmen tunnin aikana torjuneet ja tuhonneet yhteensä 32 lennokkia useilla alueilla maan keskiosissa.

