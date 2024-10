Limnéll: Kreml tökkii Suomen ydinasekantaa – "jatkuvaa" henkilökohtaista vaikuttamista

Kansanedustaja Jarno Limnéllin (kok.) mukaan Venäjä pyrkii vaikuttamaan Suomen ydinasekantoihin. Limnéll on puolustusvaliokunnan jäsen.

Venäjä on yrittänyt vaikuttaa myös kansanedustaja Limnélliin toistuvasti.

– Se on suoraan sanoen jatkuvaa. Suoria viestejä, sosiaalisen median toimintaa ja muita välillisten keinojen kautta tapahtuvia vaikutusyrityksiä, Limnéll kertoo puhelimitse MTV Uutisille.

Kimmo Brandt/All Over Press

– Taistelutilana on ihmisten mieli. Pyritään vaikuttamaan ajatteluun ja mielikuviin. Kansanedustajat ja muutkin suomalaiset saavat olla tarkkana, hän sanoo.

Limnéll pitää selvänä, että Venäjällä on pantu merkille Suomessa käytävä keskustelu ydinaseista ja ydinaseharjoituksista. Suomi osallistuu parhaillaan tiettävästi ensimmäistä kertaa Naton ydinaseharjoitukseen.

Suomeen ydinaseita, Limnéll?

Ydinasekeskustelu Suomessa on kiihtynyt Naton Steadfast Noon -ydinaseharjoituksen vuoksi.

Limnéllin mukaan Suomi nyt "integroituu puolustusliiton ajatteluun", jossa ydinasepelote on osa konfliktiin tai sotaan joutumisen estämistä.

– Hyvä myös huomata, ettei Suomi ole ajautunut tähän tilanteeseen, vaan on yhtenä jäsenmaana päättämässä näistä asioista, Limnéll muistuttaa.

– Meillä ei ole asetettu kansallisia rajoitteita ja osallistumme laaja-alaisesti puolustusliiton toimintaan. Se on turvallisuutemme etu, Limnéll vastaa.

"Pitäisi muodostaa linja"

On olennaista kysyä, miksei Suomen ydinasekannoista ole puhuttu kuin vasta nyt Naton ydinaseharjoituksen alkaessa, pohti Turun yliopiston maailmanpolitiikan dosentti Juha Vuori MTV:n Huomenta Suomessa perjantaina.

– Nyt pitäisi muodostaa linja, millainen Nato-jäsen me olemme, Vuori sanoo.

Mikä on Suomen hävittäjien rooli?

Tiedossa on, että Suomen Hornet-hävittäjät osallistuvat Naton ydinaseharjoitukseen. Niiden rooli on epäselvä. Vuoren mukaan vaihtoehtoja on useita.