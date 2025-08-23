Venäläissotilas otettiin kiinni Norjassa – hakee turvapaikkaa

Venäläinen sotilas on ylittänyt rajan ja hakenut turvapaikkaa Norjasta, vahvistaa paikallinen poliisi.

Viranomaisten mukaan mies on sanonut olevansa venäläinen, Ukrainassa taistellut sotilas. Omien sanojensa mukaan hän ei enää halua osallistua sotaan ja päätti siksi lähteä Norjaan hakemaan turvapaikkaa.

Poliisi kertoo kuulustelleensa miestä. Mies on poliisin mukaan myöntänyt tulleensa laittomasti Norjaan rajan tuntumassa sijaitsevan Grense Jakobselvin kylän kautta.

Poliisi otti miehen kiinni sen jälkeen, kun rajavartijat olivat havainneet miehen ylittävän rajan.

