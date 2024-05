Supo Venäjän väkivaltaisista sabotaasijuonista: "Mehän varoitimme" – ministeri Häkkänen kertoo MTV:lle, miten Suomi on varautunut

Puolustusinisteri Häkkänen MTV:lle: Venäjän kyvykkyydet tarkkaan tiedossa

– Olemme varautuneet monipuolisesti eri viranomaisten toimesta myös tämän tyyppisiin asioihin. On viime kädessä Venäjän omassa päätösvallassa, yrittävätkö he jonkinlaisia toimenpiteitä meidän suuntaamme kohdistaa. Mutta Suomi on hyvin varautunut yhdessä liittolaisten kanssa myös tämäntyyppisiin asioihin, mitä on noussut esiin, Häkkänen kommentoi.